Erol Bulut'tan az zamanda çoklu plan!

Erol Bulut kısa süren hazırlık döneminde birçok taktik plan denedi, kendi oyun anlayışını takıma monte etti. Fenerbahçe'nin teknik patronu çıktıkları 5 hazırlık maçında elindeki oyuncu grubuna göre yeni sistemi oturtmaya çalıştı. Fizik gücü artan sarı-lacivertli takım özellikle hızlı atak, hızlı paslaşma, ön alan baskısı, kenar ortaları ve duran top organizasyonları konusunda önemli mesafe aldı.



Hazırlık maçları ve yeni sezon çalışmalarında 3 farklı formasyon kurgulayan Bulut, kısa süre içinde denemeler yaptı, elindeki oyuncu grubuna göre hamleler düzenledi. İlk olarak Can Bartu Tesisleri'nde İstanbulspor karşısındaki 4-0'lık galibiyette 4-2-3-1 ve 4-3-3 taktikleri üzerinde duran genç çalıştırıcı, Topuk Yaylası'nda 2-2 biten Karagümrük mücadelesinde 3-5-2 ve 3-4-3 gibi 3'lü savunma planlarıyla dikkat çekti.



Ardından Alanyaspor ile 1-1 sona eren maçta tamamen 4-3-3 üzerinde duran Erol Bulut, turnuva kapsamında gerçekleştirilen Antalyaspor ve Sivasspor maçlarında ise yarın çıkacakları Çaykur Rizespor deplasmanının provasını yaptı. 4-2-3-1 ve 4-3-3 üzerinde duran sarı-lacivertli teknik adamın kurguladığı taktik planlar şöyle şekillendi:



- Hızlı ataklar ve hızlı paslar.

- Hücumda şut öncesi 22 pas ortalaması.

- Ön alan baskısı.

- Kenar ortaları ve duran top organizasyonları.

- Oyun içerisinde iki farklı plan olarak topu zaman zaman rakibe bırakıp, hızlı preslerle geri kazanmak. Top takımdayken de en hızlı pas süresiyle sahaya yayılmak.



Erol Bulut'un kamp ve çalışmalar süresince en fazla kullandığı oyuncular da şöyle sıralandı: Caner Erkin, Gökhan Gönül, Luiz Gustavo, Mame Thiam, Mert Hakan Yandaş, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Altay Bayındır ve Harun Tekin.



