Erol Bulut: 'Böyle şanssız maçlar oynayabiliriz'

Erol Bulut, Antalya'da rekorları altüst etmesine rağmen sadece iki gol bulabilen oyuncularını tebrik etti



Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, maç sonunda kısa bir konuşma yaptığı takımına, "Uzun bir yarış içerisindeyiz. Bu yarışta böyle şanssız maçlar oynayabiliriz. Ancak ben mücadeleden memnunum. Çok pozisyona girdik ve iyi oynadık. Önemli olan bu" dedi.



"Ben değil biz" mesajına vurgu yapan genç çalıştırıcı, "Bu havayı kaybetmezsek önümüz açık. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Bulut'un konuşması oyuncuların alkışlarıyla sona erdi.



