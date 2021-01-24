Süper Lig'de Beşiktaş'ın Göztepe'yi 2-1 yendiği maçta kaleci Ersin Destanoğlu ile Halil Akbunar arasında yaşanan pozisyon konuşulan anlardan oldu. Hava topu mücadelesinde Ersin Destanoğlu ile Halil Akbunar yaşananlar çok konuşuldu. Ersin'in müdahalesinin ardından Halil yerde kalırken, orta hakem Ali Şansalan pozisyonun devamında Ersin'e faul yapıldığını belirterek topu Beşiktaş'a verdi. Göztepe ise penaltı bekledi ama sonuç alamadı.Karşılaşmanın ardından pozisyonu değerlendiren Erman Toroğlu "Ersin'in Halil'e yaptığı müdahale net penaltı. Ben topa bakıyorum, beni neden indiriyorsun? Belki top sekecek ve önüme gelecek. Bahçemi orası geziyorsun ve indiriyorsun. Bırakın hikayeyi. Beşiktaş-Fenerbahçe, Beşiktaş-Galatasaray Beşiktaş-Trabzonspor maçı olsun haydi bu penaltıyı vermesin bakalım ne oluyor!" dedi.Maçın hakemi Ali Şansalan'ın performansı eleştiren Erman Toroğlu "Bu hakemler kokuyor, bunlar kokmuş. Bu Göztepe için de aynı Beşiktaş için de. Topçu saha içinde 10 dakikada bunları çözüyor. Ona göre veriyor, ona göre çalıyor, birine çalıyor, birine çalmıyor, baskı altında kalıyor. Sana neler yapıyorlar, dönüp gidiyorsun." ifadelerini kullandı.Not: Fotoğraf beIN Sports'tan alınmıştır.Tartışılan pozisyonla ilgili yorum yapan eski hakem Deniz Çoban "Bence Ali Şansalan, Göztepeli Marko Mihojevic'in Fabrice N'Sakala'ya müdahalesine faul verdi. Halil, Ersin'i görmüyor, penaltı. VAR karışabilirdi. Aralarında ne konuştular bilmiyorum. 'N'Sakala'ya faul çaldım' dediyse, sana göre, bana göre pozisyon olduğu için VAR karışmaz." diye konuştu.Deniz Çoban pozisyonları değerlendirdiği sırada "Rachid Ghezzal rakibine kafa atmadı. Sinirden bir hareketi var ama rakibe dokunmuyor, fakat yine de sarı kart çıkabilirdi. Kafa atmış olsa kırmızı karttı. Fabrice N'Skala'nın Halil Akbunar'a müdahalesinde sarı kart olabilirdi." ifadelerini kullandı.Öte yandan Deniz Çoban "Bernard Mensah'ın rakibin ayağına basmasında yaralayıcı bir şey yok, sarı olabilirdi. Ancak kırmızı kart çıkmazdı. Kırmızı çıksaydı, VAR da karışamazdı. Düdük çaldıysan görmüşsün, sarı kartı vermen lazımdı." dedi.