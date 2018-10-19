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Erkekler ve kadınlar Basketbol liglerinde haftanın programı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 3., Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 2. hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 2., Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Kaynak: AA
Erkekler ve kadınlar Basketbol liglerinde haftanın programı
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19 Ekim 2018 12:48
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 3., Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta maçları oynanacak; Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 2., Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne ise 4. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

20 Ekim Cumartesi:

13.00 Afyon Belediyespor-TOFAŞ (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

15.15 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Gaziantep Basketbol (Sakarya)

17.30 Türk Telekom-Beşiktaş Sompo Japan (Ankara)

21 Ekim Pazar:

15.15 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Pınar Karşıyaka (Cebeci Spor Kompleksi)

17.30 Banvit-Anadolu Efes (Banvit Kara Ali Acar)

20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe (Gazanfer Bilge)

22 Ekim Pazartesi:

20.00 Darüşşafaka Tekfen-Bahçeşehir Koleji (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

20 Ekim Cumartesi:

13.00 Galatasaray-İzmit Belediyespor (Ahmet Cömert)

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol (Servet Tazegül)

14.00 Kırçiçeği Bodrum-Beşiktaş (Bodrum Binnaz Karakaya)

14.00 Gündoğdu Adana Basketbol-Fenerbahçe (Menderes)

14.00 OGM Ormanspor-Çukurova Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

21 Ekim Pazar:

16.00 İstanbul Üniversitesi-Canik Belediyespor (Prof. Dr. Turgay Atasü)

17.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ (Antakya)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

19 Ekim Cuma:

14.00 Finalspor-Edirnespor (Bursa Atatürk)

14.00 Sigortam.net İstanbul Teknik Üniversitesi-Karesispor (Adalet Turan Spor ve Etkinlik Merkezi)

17.00 Artvin Belediyespor-OGM Ormanspor (Çoruh Üniversitesi)

18.00 Yalova Belediyespor-Bursaspor (Yalova 90. Yıl)

20 Ekim Cumartesi:

14.00 Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Ankara DSİ (Mamak Belediyesi)

16.00 Petkimspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (ENKA)

18.00 Akhisar Belediyespor-Selçuklu Basketbol (Akhisar Belediye)

21 Ekim Pazar:

14.00 Bandırma Kırmızı-Düzce Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

20 Ekim Cumartesi:

14.00 Akdeniz Üniversitesi-Bayraklı Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

14.00 Urla Belediyespor-Yalova VİP Gençlik (Urla 12 Eylül)

15.00 Çankaya Üniversitesi-Edremit Belediyesi Gürespor (Arı Koleji Olimpik)

16.00 Elazığ İl Özel İdare-Mersin Üniversitesi (Elazığ İl Özel İdare)

16.30 İstanbul Üniversitesi Gelişim-A Koleji (Prof. Dr. Turgay Atasü)

21 Ekim Pazar:

13.00 Galatasaray Gelişim-İstanbulgücü (Ahmet Cömert)

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim-Nesibe Aydın (Edip Buran)

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Mardin Büyükşehir Belediyespor (TOFAŞ)

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