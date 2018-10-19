Erkekler ve kadınlar Basketbol liglerinde haftanın programı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

20 Ekim Cumartesi:

21 Ekim Pazar:

22 Ekim Pazartesi:

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

20 Ekim Cumartesi:

21 Ekim Pazar:

Türkiye Basketbol 1. Ligi

19 Ekim Cuma:

20 Ekim Cumartesi:

21 Ekim Pazar:

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

20 Ekim Cumartesi:

21 Ekim Pazar:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 3., Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta maçları oynanacak; Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 2., Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne ise 4. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:13.00 Afyon Belediyespor-TOFAŞ (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)15.15 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Gaziantep Basketbol (Sakarya)17.30 Türk Telekom-Beşiktaş Sompo Japan (Ankara)15.15 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Pınar Karşıyaka (Cebeci Spor Kompleksi)17.30 Banvit-Anadolu Efes (Banvit Kara Ali Acar)20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe (Gazanfer Bilge)20.00 Darüşşafaka Tekfen-Bahçeşehir Koleji (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)13.00 Galatasaray-İzmit Belediyespor (Ahmet Cömert)14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol (Servet Tazegül)14.00 Kırçiçeği Bodrum-Beşiktaş (Bodrum Binnaz Karakaya)14.00 Gündoğdu Adana Basketbol-Fenerbahçe (Menderes)14.00 OGM Ormanspor-Çukurova Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)16.00 İstanbul Üniversitesi-Canik Belediyespor (Prof. Dr. Turgay Atasü)17.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ (Antakya)14.00 Finalspor-Edirnespor (Bursa Atatürk)14.00 Sigortam.net İstanbul Teknik Üniversitesi-Karesispor (Adalet Turan Spor ve Etkinlik Merkezi)17.00 Artvin Belediyespor-OGM Ormanspor (Çoruh Üniversitesi)18.00 Yalova Belediyespor-Bursaspor (Yalova 90. Yıl)14.00 Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Ankara DSİ (Mamak Belediyesi)16.00 Petkimspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (ENKA)18.00 Akhisar Belediyespor-Selçuklu Basketbol (Akhisar Belediye)14.00 Bandırma Kırmızı-Düzce Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)14.00 Akdeniz Üniversitesi-Bayraklı Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)14.00 Urla Belediyespor-Yalova VİP Gençlik (Urla 12 Eylül)15.00 Çankaya Üniversitesi-Edremit Belediyesi Gürespor (Arı Koleji Olimpik)16.00 Elazığ İl Özel İdare-Mersin Üniversitesi (Elazığ İl Özel İdare)16.30 İstanbul Üniversitesi Gelişim-A Koleji (Prof. Dr. Turgay Atasü)13.00 Galatasaray Gelişim-İstanbulgücü (Ahmet Cömert)14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim-Nesibe Aydın (Edip Buran)14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Mardin Büyükşehir Belediyespor (TOFAŞ)