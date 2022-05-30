Erkekler buz hokeyinde Finlandiya dünya şampiyonu

Finlandiya, 2022 Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erkekler buz hokeyinde Finlandiya dünya şampiyonu
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30 Mayıs 2022 17:00
Finlandiya, 2022 Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Finlandiya'nın Tampere şehrinde oynanan final maçında ev sahibi ülke, Kanada'yı uzatmalarda 4-3 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Evinde yaşadığı şampiyonluk sonrası Finlandiya halkı, sokaklarda kutlama yaptı.

Finlandiya, böylece son 4 büyük hokey organizasyonunda 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanmış oldu. Dünya şampiyonalarında 2019'da altın, 2021'de gümüş madalya alan Finlandiya, 3 ay önce Kış Olimpiyatları'nda da altın madalya elde etmişti.

Finlandiya, 2022 Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Finlandiya'nın Tampere şehrinde oynanan final maçında ev sahibi ülke, Kanada'yı uzatmalarda 4-3 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Evinde yaşadığı şampiyonluk sonrası Finlandiya halkı, sokaklarda kutlama yaptı.

Finlandiya, böylece son 4 büyük hokey organizasyonunda 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanmış oldu. Dünya şampiyonalarında 2019'da altın, 2021'de gümüş madalya alan Finlandiya, 3 ay önce Kış Olimpiyatları'nda da altın madalya elde etmişti.

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