Erik ten Hag'ın hedefi Şampiyonlar Ligi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Hollandalı Teknik Direktörü Erik ten Hag, kulübün gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayacak olmasını değerlendirdi.



İngiliz basınına konuşan Hag, "Manchester United kulübü olarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayacağız. Bu, hem benim hem de kulüp için acı verici bir durum. Gerçekten o atmosferi çok özleyeceğim. Ancak olumlu yandan bakarsak Premier Lig'e daha fazla odaklanabileceğiz ve bu sayede bu kulübü tekrar Şampiyonlar Ligi'ne taşıyacağız." dedi. Erik ten Hag'ın sözleşmesinde Premier Lig'in ilk 4'te bitirilmesi halinde 3.5 milyon euro kazanacağına dair bonus bir madde bulunuyor.



Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, hazırlık maçlarında oldukça iyi bir görüntü çizmiş ve ezeli rakiplerinden Liverpool'u 4-0 mağlup etmeyi başarmıştı.





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