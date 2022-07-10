Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, son olarak Trabzonspor'da şampiyonluk yaşayan kaleci Erce Kardeşler ile prensip anlaşmasına vardı.



HATAYSPOR ERCE'Yİ AÇIKLADI



Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Trabzonspor'da forma giyen 28 yaşındaki kaleci Erce Kardeşler ile prensipte anlaşma sağlandığı duyuruldu.



TAKIMA NE ZAMAN KATILACAK?



Açıklamada, Erce Kardeşler ile yapılacak imza töreni ve ikinci etap kampına katılış tarihiyle ilgili daha sonra bilgi verileceği kaydedildi.



GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI



Kaleci Uğurcan Çakır'ın gölgesinde kalan Erce Kardeşler geçen sezon Trabzonspor'da 4 maçta 281 dakika süre aldı. 2020-21'de 5 maçta 364 dakika şans bulan Erce, 2019-20 sezonunda da 11 maçta 918 dakika oynadı. Erce, Altınordu'dan büyük ümitlerle Trabzonspor'a transfer olmuştu.





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