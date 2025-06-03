Haber Tarihi: 03 Haziran 2025 16:00 - Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2025 16:00

Engelli ve yaşlılık maaşı ödemeleri Haziran 2025: Engelli ve yaşlılık maaşları yattı mı?

Haziran ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca vatandaşın gündeminde engelli maaşı ve yaşlılık maaşı ödemeleri yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yapılan bu ödemeler, ihtiyaç sahibi bireyler için büyük önem taşıyor. 6 Haziran'da idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde ise Bakan Göktaş engelli ve yaşlılık aylığı için müjdeyi verdi. Peki, haziran ayı engelli ve yaşlılık maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

Engelli ve yaşlılık maaşı ödemeleri Haziran 2025: Engelli ve yaşlılık maaşları yattı mı?
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2025 haziran ayı engelli ve yaşlılık maaşı ödemeleri için geri sayım başladı. Her ay ihtiyaç sahiplerine yapılan engelli ve yaşlılık maaşı ödemelerinin bu ay hesaplara yatırılacağı tarih merak ediliyor. Peki, haziran ayı engelli ve yaşlılık maaşları yattı mı?

ENGELLİ VE YAŞLILIK MAAŞLARI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla haziran ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını öne çektiklerini belirterek, yaklaşık 6 milyar 300 milyon lira ödemenin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşlı ve engelli aylıkları ödemesinin öne çekilmesi müjdesinin ardından detayları paylaştı.

Yaklaşık 1 milyon 350 bin vatandaşa engelli ve yaşlı aylığı ödemesi yapılacağını aktaran Göktaş, "Bu kapsamda 3 milyar 506 milyon lira tutarında yaşlı aylığı ve 2 milyar 769 milyon lira engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık." bilgisini verdi.

6 MİLYAR 300 MİLYON LİRALIK DESTEK

Göktaş, Bakanlık olarak engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Kurban Bayramı dolayısıyla haziran ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının ödemesini öne çekerek hesaplara yatırdık. Böylece yaklaşık 6 milyar 300 milyon lira ödeme yapmış olduk. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

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