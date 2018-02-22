Engelli futbolunda Riva uğuru

TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Turkcell ana sponsorluğundaki İşitme Engelliler Futbolu, Bedensel Engelliler Futbolu, Görme Engelliler Futbolu ve Özel Sporcular Futbolu bünyesindeki milli takımlarımız, 2015 yılından itibaren TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdikleri kampların ardından katıldıkları şampiyonalarda uluslararası başarılara imza attı.

Görme Engelliler Milli Takımımız, Avrupa üçüncülüğünün ardından 2015 Avrupa şampiyonluğu ve 2017'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda ilk beşe girerek Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Haziran 2018'de İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na ikinci kez katılma hakkı elde eden Millilerimiz, mart ayında yine Riva'ya gerek kamp yapacak.

2015 -2018 yılları arasında Riva'da kamp yaparak; sırasıyla Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu olan Millilerimiz, 2018 aralık ayında Finlandiya'da gerçekleşecek Avrupa Futbol Şampiyonası'na yine TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlanacak.

Ayrıca Samsun Deaf Olimpiyatlarında ilk 5'e giren Kadın Millilerimiz de Riva'da kampa girecek.

Ampute Futbol Milli Takımımız, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nin hizmete girdiği 2015 yılından sonra katıldıkları tüm özel ve resmi turnuvalarda şampiyon oldu. Polonya'da 2 yıl üst üste düzenlenen EURO CUP'a Riva'da hazırlanan Ampute Milliler, iki turnuvada da şampiyon olarak dikkat çekmişti.



2017 yılında Riva Tesisleri bu kez Avrupa Ampute Şampiyonasına ev sahipliği yaptı. Engelliler futboluna yönelik olarak dünya da ilk kez bir Futbol Federasyonu tesislerinde düzenlenen ve tüm halkımızın takdirini kazanan Ay-Yıldızlılar, turnuva öncesi kamplarını da Riva'da gerçekleştirdi.



Ampute Millilerimiz, ekim ayında Meksika'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi hazırlık kamplarını yine Riva'da sürdürecek.

Özel Sporcular Milli Takımımız ise 2012 yılında İsveç'te düzenlenen Futbol Avrupa Şampiyonası ve Fransa'da düzenlenen 2016 Futbol Avrupa Şampiyonası'nda 5.'lik aldı. Ağustos 2018'de İsveç'te gerçekleşecek INAS Dünya Şampiyonasına katılacak olan Milliler, yine Riva'da kamp yapacak.



TFF'nin Özel Sporcular Federasyonu ile yaptığı iş birliği neticesinde Türkiye'de ilk kez Down Sendromlular futbolunun başlaması kararı alındı. Down sendromlu futbolcularımız mart ve nisan aylarında Riva'da iki kez kampa girecek.



Kampların ardından ilk kez oluşturulacak Down Sendromlular Futbol Milli Takımımız, nisan ayında İsviçre'de gerçekleşecek Down Sendromlular Avrupa Futsal Şampiyonasına katılacak.