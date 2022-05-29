Emre Kocadağ: "Layık olmaya çalışacağız"

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetiminde yer alan Emre Kocadağ, seçimin kazanılmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Emre Kocadağ: 'Layık olmaya çalışacağız'
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29 Mayıs 2022 22:40
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetiminde yer alan Emre Kocadağ, seçim sonrası TRT Spor'a konuştu.

Göreve seçilmelerine layık olmaya çalışacaklarını söyleyen siyah-beyazlı idareci, "2.5 senede iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Bugün yine mali ve idari olarak zor bir dönem. Bugün buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Bize yeniden 3 senelik yetki verdiler." dedi.

Kocadağ, açıklamasını, "Bu dönemin en önemli gündem maddesi mali anlamda Beşiktaş'ı ilerletebilmek. Bunu yaparken de tüm branşlarda iddiamızı sürdürmek istiyoruz. Biz bunu daha önce yaptık, yeniden yapabileceğimize inanıyoruz." sözleriyle tamamladı.

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