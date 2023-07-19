Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'in kariyerini "Dirk Nowitzki ve Kobe Bryant gibi" tek takımda oynayarak tamamlamak istediği iddia edildi.



The Athletic'ten Sam Amick, 76ers organizasyonundan bazı üyelerin, Embiid'in kariyerini Nowitzki ve Bryant gibi bitirmek istediğine inandıklarını aktardı:



"Embiid'in yakın zamanda Philly'den ayrılmaya çalışıp çalışmadığı sorusuna gelince, üst düzey bir Sixers kaynağı The Athletic'e, Embiid veya temsilcilerinin takımla böyle bir mesaj paylaşmadıklarını söyledi.



Aslında organizasyonun inancı, Embiid'in Dirk Nowitzki veya Kobe Bryant'ın yolundan giderek tüm kariyeri boyunca tek bir takımda kalmayı çok istediği yönünde."



Embiid geçtiğimiz günlerde 'Philadelphia'da veya başka bir takımda' şampiyonluk kazanma arzusunu dile getirmişti. Takımın basketbol operasyonları başkanı Daryl Morey ise daha sonra Embiid ile konuştuğunu ve 29 yaşındaki oyuncunun sadece Sixers ile yüzük kazanmak istediğini söylediğini basına aktarmıştı.



Draft edildiği 2014 yılından beri Sixers forması giyen Embiid, geçtiğimiz sezon 66 maçta 33.1 sayı, 10.2 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları yakalamış ve kariyerinde altıncı kez All-Star seçilirken, ilk MVP ödülünü de kazanmıştı.



