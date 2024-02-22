Elif Karlı'nın 30 yıllık eşi Cengiz Karlı Tokat Cezaevi'nde hayatını kaybetti. Peki, Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı kimdir, neden hapiste öldü?

Cengiz Karlı ünlü şarkıcı Elif Karlı'nın eşidir. 1993 yılında Elif Karlı ile evlenen Cengiz Karlı'nın bu evlilikten bir kız bir erkek çocuğu var. 7 aydır Tokat Cezaevi'nde olan Cengiz Karlı Sarallar Operasyonu kapsamında hapse girdi. Cengiz Karlı,"birden fazla kişi ile birlikte yağma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kalma" suçlarından tutuklanmıştı.

Ahmet Cengiz Karlı, 2022'nin Temmuz ayında görülen mahkemede bypass ameliyatlı olduğunu, kalp ve böbrek yetersizliği olduğunu söyleyerek "Ben ölmek üzereyim. İlaçlarımı tam alamadığım için riskli durumdayım. Sağlığım bu tip şeylere elverişli değildir. Yağma nedir, çete nedir, örgüt nedir bilmem" demişti.

57 yaşındaki Cengiz Karlı'nın Tokat Cezaevi'nde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği öğrenildi. Elif Karlı sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"7 aydır Tokat T tipi cezaevinde tutuklu yargılanan ve sağlık problemlerinden dolayı defalarca avukatımız aracılığı ile tutuksuz yargılanmasını talepettiğim ancak ret cevapları aldığım, eşim Cengiz Karlı dün gece sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sebebiyle vefat etmiştir."