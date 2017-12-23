El Clasico hangi kanalda? Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Real Madrid-Barcelona maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. La Liga'nın 17. haftasında Real Madrid-Barcelona karşı karşıya gelecek.
REAL MADRID-BARCEONA(El Clasico) MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | İspanya La Liga'da heyecan sürüyor
. Ligin 17. haftasında oynanacak Real Madrid-Barcelona maçı naklen yayınlanacak.
23 Aralık Cumartesi günü saat 15.00'te oynanacak maç beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.
Real Madrid-Barcelona maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 15.00'ten itibaren beIN Sports 2 ekranlarında futbolseverler ile buluşacak. Genel Bilgiler
- İspanya La Liga 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 31 puan 19 averaj ile 4. sırada yer alan Real Madrid, 42 puan 35 averaj ile lider durumda bulunan Barcelona ile karşı karşıya geliyor.
- 81.044 kişi kapasiteli Santiago Bernabéu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Jose Maria Sanchez Martinez yönetecek.
- Ev sahibi takımda eksik oyuncu bulunmamaktadır. Misafir takımda ise Paco Alcacer, Gerard Deulofeu sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.
- Son 10 yılda, Zinedine Zidane ile Ernesto Valverde 6 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçlarda her iki teknik adam da 5 galibiyet elde etti.Ev Sahibi
- Hakem Jose Maria Sanchez Martinez yönetiminde çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
- En golcü oyuncuları: Cristiano Ronaldo (4), Marco Asensio (4)
- En fazla asist yapan oyuncular: Karim Benzema (3), Marco Asensio (3).Konuk Ekip
- 7 golle en az gol yiyen takımı.
- Hakem Jose Maria Sanchez Martinez yönetiminde çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.
- Deplasmanda oynadığı son 8 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi.
- Bu sezon en uzun süre forma giyen oyuncusu Marc-Andre Ter Stegen (1.440 dakika).
- 13 maçla en fazla galibiyet alan takım.
- 42 golle en fazla gol atan takımı.Son Karşılaşmalar
- Real Madrid 4 ve Barcelona 6 maçta ilk golü atan taraf oldular.
- Real Madrid 5, Barcelona 4 galibiyet elde ederken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.
- Real Madrid 19 gol atarken, Barcelona 18 golle karşılık verdi.
- 2 maç 2,5 gol altında, 8 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.
- 8 maçta karşılıklı gol olurken, 2 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.
- 5 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.