El Clasico hangi kanalda? Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Real Madrid-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Real Madrid-Barcelona maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

23 Aralık 2017 03:58
El Clasico hangi kanalda? Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
Real Madrid-Barcelona maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. La Liga'nın 17. haftasında Real Madrid-Barcelona karşı karşıya gelecek.

REAL MADRID-BARCEONA(El Clasico) MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Ligin 17. haftasında oynanacak Real Madrid-Barcelona maçı naklen yayınlanacak.

23 Aralık Cumartesi günü saat 15.00'te oynanacak maç beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.

Real Madrid-Barcelona maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 15.00'ten itibaren beIN Sports 2 ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.


Genel Bilgiler

- İspanya La Liga 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 31 puan 19 averaj ile 4. sırada yer alan Real Madrid, 42 puan 35 averaj ile lider durumda bulunan Barcelona ile karşı karşıya geliyor.

- 81.044 kişi kapasiteli Santiago Bernabéu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Jose Maria Sanchez Martinez yönetecek.

- Ev sahibi takımda eksik oyuncu bulunmamaktadır. Misafir takımda ise Paco Alcacer, Gerard Deulofeu sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

- Son 10 yılda, Zinedine Zidane ile Ernesto Valverde 6 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçlarda her iki teknik adam da 5 galibiyet elde etti.

Ev Sahibi

- Hakem Jose Maria Sanchez Martinez yönetiminde çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

- En golcü oyuncuları: Cristiano Ronaldo (4), Marco Asensio (4)

- En fazla asist yapan oyuncular: Karim Benzema (3), Marco Asensio (3).

Konuk Ekip

- 7 golle en az gol yiyen takımı.

- Hakem Jose Maria Sanchez Martinez yönetiminde çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.

- Deplasmanda oynadığı son 8 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi.

- Bu sezon en uzun süre forma giyen oyuncusu Marc-Andre Ter Stegen (1.440 dakika).

- 13 maçla en fazla galibiyet alan takım.

- 42 golle en fazla gol atan takımı.

Son Karşılaşmalar

- Real Madrid 4 ve Barcelona 6 maçta ilk golü atan taraf oldular.

- Real Madrid 5, Barcelona 4 galibiyet elde ederken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.

- Real Madrid 19 gol atarken, Barcelona 18 golle karşılık verdi.

- 2 maç 2,5 gol altında, 8 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

- 8 maçta karşılıklı gol olurken, 2 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

- 5 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.


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