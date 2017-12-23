El Clasico hangi kanalda? Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

. Ligin 17. haftasında oynanacak Real Madrid-Barcelona maçı naklen yayınlanacak.23 Aralık Cumartesi günü saat 15.00'te oynanacak maç beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.Real Madrid-Barcelona maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 15.00'ten itibaren beIN Sports 2 ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.- İspanya La Liga 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 31 puan 19 averaj ile 4. sırada yer alan Real Madrid, 42 puan 35 averaj ile lider durumda bulunan Barcelona ile karşı karşıya geliyor.- 81.044 kişi kapasiteli Santiago Bernabéu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Jose Maria Sanchez Martinez yönetecek.- Ev sahibi takımda eksik oyuncu bulunmamaktadır. Misafir takımda ise Paco Alcacer, Gerard Deulofeu sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.- Son 10 yılda, Zinedine Zidane ile Ernesto Valverde 6 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçlarda her iki teknik adam da 5 galibiyet elde etti.- Hakem Jose Maria Sanchez Martinez yönetiminde çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.- En golcü oyuncuları: Cristiano Ronaldo (4), Marco Asensio (4)- En fazla asist yapan oyuncular: Karim Benzema (3), Marco Asensio (3).- 7 golle en az gol yiyen takımı.- Hakem Jose Maria Sanchez Martinez yönetiminde çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.- Deplasmanda oynadığı son 8 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi.- Bu sezon en uzun süre forma giyen oyuncusu Marc-Andre Ter Stegen (1.440 dakika).- 13 maçla en fazla galibiyet alan takım.- 42 golle en fazla gol atan takımı.- Real Madrid 4 ve Barcelona 6 maçta ilk golü atan taraf oldular.- Real Madrid 5, Barcelona 4 galibiyet elde ederken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.- Real Madrid 19 gol atarken, Barcelona 18 golle karşılık verdi.- 2 maç 2,5 gol altında, 8 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.- 8 maçta karşılıklı gol olurken, 2 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.- 5 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.