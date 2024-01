Başakşehir'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrası kendisine kulüp bulması istenen Eden Karzev, İsrail'e geri döndü.



Maccabi Tel Aviv, Başakşehir'den 23 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.



Sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atan Karzev, "Kariyerime başladığım kulübe geri döndüğüm için çok mutluyum. Maccabi olarak önümüzde oldukça zorlu bir sezon var. Takımın şampiyonluk kazanmasına yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Takım arkadaşlarım ve taraftarlarla bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum" dedi.



Eden Karzev, bu sezon Başakşehir'de 12 maça çıkmıştı.



NELER YAŞANDI?



Antalyaspor'da oynayan Sagiv Jehezkel, Trabzonspor karşısında attığı golün ardından kolundaki bantta yer alan "100 days... 7.10" ifadelerini kameraya göstermişti.



Jehezkel, bu paylaşımı sonrası sınır dışı edilmişti.



Karzev ise Jehezkel'in gol sevincinin ardından, "100 Bring Them Home Now" şeklinde paylaşım yapmıştı.



Gözaltına alınan ve ifadesi alınan Karzev, daha sonra serbest bırakılmıştı.