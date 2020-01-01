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Durant: "Steve Nash'i ben seçmedim"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, Nets'in Steve Nash'i yeni koç olarak işe alması hakkındaki rolünü paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, Nets'in Steve Nash'i yeni koç olarak işe alması hakkındaki rolünü paylaştı.

Durant, Joe Budden podcaste konuk oldu ve Nets'in ön ofisinin kararını desteklediğini, ancak yeni koçun kim olacağını seçmediğini söyledi:

"Her şeyden önce, Nets koçunu ben seçmedim. Bunun için çalışan insanlar var. Ben sadece destekledim, ben ve Kyrie. Biz hep aynı fikirdeyiz. O sadece bir oyuncu. Fark etmiyor."

Nash, Brooklyn ile dört yıllık bir sözleşme imzalamıştı ve bu onun başantrenör olarak ilk tecrübesi olacak.

Durant ve Irving'in kadroya geri dönmesiyle, Nets'in önümüzdeki sezon şampiyonluk adaylarından biri olması bekleniyor.


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