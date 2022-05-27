Dünya Kupasında üçüncü olan kick boksçunun sırrı babası!

Milli takım antrenörü babasından etkilenerek başladığı kick boksta dünya kupası 3'üncüsü olan liseli sporcu Ali Yağız Topuz (16), dünya ve Avrupa şampiyonluğu hedefiyle babasıyla antrenmanlarda ter döküyor.



Topuz, 6 yaşından itibaren milli takım antrenörü babasıyla birlikte gittiği antrenman salonlarında tanıştığı kick boks sporuna yıllar içerisinde tutkuyla bağlandı.



İlk zamanlar salonda büyüklerinin su ve malzeme ihtiyaçlarını karşılama işini yapan Topuz, sporcu olmaya karar vermesiyle antrenmanlara katılarak hazırlandığı minikler ve yıldızlar kick boks şampiyonalarında çeşitli dereceler elde etti.



Topuz, bu yıl babası Zülfü Topuz antrenörlüğünde hazırlandığı, 12-15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılan 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda gençler kategorisi light contact branşında rakiplerini yenerek 3'üncü oldu.



Babasının önderliğinde emin adımlarla yoluna devam Topuz, bu yılki Ferdi Türkiye Kick Boks Şampiyonası ve Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda derece yaparak milli takıma seçilmek için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor.



Gündüzleri Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi'nde derslerine devam eden Topuz, akşamları da babasıyla antrenman yaparak dünya ve Avrupa şampiyonluğu hayali için ter döküyor.



"Babamı milli takım kıyafetleriyle görmek beni gururlandırıyordu"



Ali Yağız Topuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kick boksla 6 yaşındayken babasının yanında, eğlenmek için gittiği antrenman salonlarında tanıştığını belirtti.



Babasının ve büyüklerinin elde ettiği başarılardan etkilenerek bu spora başladığını anlatan Topuz, şunları söyledi:



"Evde babamın çok sayıda kupa, madalya ve kemerleri var. Zaman zaman kemerleri belime, madalyaları boynuma takıyordum, bunu yaparken kendimi şampiyonmuş gibi hissediyordum, hoşuma gidiyordu. Babamı milli takım kıyafetleriyle görmek beni gururlandırıyordu. Babam gibi, kulüpteki diğer sporcular gibi kendimin de başaracağıma inanarak onların izinden gitmeye karar verdim."



Katıldığı ilk uluslararası şampiyonada dünya kupası 3'üncülüğü elde ederek önemli bir başarı kazandığını aktaran Topuz, "Sıradaki hedefim Kocaeli'de yapılacak Türkiye şampiyonasını kazanıp milli takıma yükselmek. Ardından milli takımda uluslararası müsabakalara katılıp Allah'ın izniyle bayrağımızı göndere çektireceğime inanıyorum." diye konuştu.



"Oğlum, küçük yaştan itibaren sporun içerisinde büyüdü"



Milli takım antrenörü Zülfü Topuz ise her türlü sporun çocukların ve gençlerin bedenen gelişmelerine katkı sunduğu gibi kötü alışkanlıklardan uzak durarak iyi birer karakter sahibi olmalarına da katkı sunduğuna inandığını dile getirdi.



Bugüne kadar çok sayıda milli sporcu yetiştirdiğini ve daha küçük yaşlardan itibaren küçük oğlunun da kick boksla tanışmasına vesile olduğunu anlatan Topuz, şunları kaydetti:



"Oğlum, küçük yaştan itibaren sporun içerisinde büyüdü. 16 yaşında ilk kez gençler kategorisinde Türkiye şampiyonasına girmeye hak kazandı. 16 yaşından küçükler yıldızlar daha küçükler minikler kategorisinde müsabakalara çıkıyor. İstanbul'da yapılan 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda 84 kiloda, light contact branşında dünya kupası 3'üncüsü oldu, onu tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum."



Baba-oğul birlikte antrenman yaparak müsabakalara hazırlandıklarını aktaran Zülfü Topuz, "Bundan sonra da önümüzdeki ay Kocaeli'de yapılacak olan Ferdi Türkiye Kick Boks şampiyonası var. İnşallah burada 1'inciliği hedefliyoruz. Sonraki hedefimiz oğlumun ülkemizi milli forma altında temsil etmesidir. Ay-yıldızlı formayı giyerek onu dünya ve Avrupa şampiyonu olarak görmek en büyük hayalimizdi." ifadelerini kullandı.













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