Dudley, yeni kitabında Paul George'a laf attı!: "Saygısızlık..."

Los Angeles Lakers forveti Jared Dudley, LA Clippers yıldızı Paul George'un kendisini LeBron James ve Anthony Davis ile aynı seviyede görerek, "saygısızlık" yaptığını söyledi.



Dudley, New York Times Magazine'den Carvell Wallace ile birlikte yazdığı yeni kitabında, Lakers ekibinin, George'un henüz bir şampiyonluk kazanmadan LeBron veya Davis ile aynı seviyedeymiş gibi konuşması ile problem yaşadığını açıkladı:



"Dışarı çıktığımızda, reklam panolarında her gün Kawhi Leonard'ın taç giymiş fotoğrafını görüyorduk. Hem de bizim şehrimizde. Bu hiç hoşumuza gitmemişti.



Clippers'taki bazı adamların, LA'de devrilmesi gereken asıl takım olduklarından bahsettiklerini de duymuştuk. Kawhi böyle şeyler söylese, sorun değil. Şampiyon unvanı taşıyor. Patrick Beverley gibi dese de buna takılmayız; adam evine öyle ekmek götürüyor. Anlayış gösteririz ve saygı duyarız.



Ancak hayatında hiç şampiyonluk kazanmamış olan Paul George'un kendini Bron ve AD seviyesinde görmesinin saygısızlık olduğunu düşünüyoruz. Bu bizi motive ediyor."



"TANRI SENİ KORUSUN, JARED"



PG, Dudley'nin kaleme aldıklarını duyduğunda şunları söyledi:



"Tanrı onu korusun. Tanrı seni korusun Jared Dudley. Ne konuşuyor bilmiyorum. Millet adımı ağzına almaya bayılıyor."



Bu sezon PG maç başına ortalama 23.7 sayı, 6.3 ribaund ve 5.4 asist ortalamaları ile oynuyor.



