Drummond: "Kimse max. kontratı haketmediğini düşünmemeli"

Detroit Pistons pivotu Andre Drummond, bir maksimum kontratı almayı hak ettiğini ve gerekli miktarda işi yapan her oyuncunun da aynı şekilde düşünmesi gerektiğini söyledi.



Pistons yönetiminin Drummond'a "adandığı" ve her iki tarafın da olası bir sözleşme uzatması hakkında "iş düzeyinde konuştuğu" belirtildi.



26 yaşındaki Drummond, yakın zamanda gazetecilere, önümüzdeki yaz serbest oyuncu pazarına girmeyi dört gözle beklediğini açıklamıştı.



"HERKES ÖDÜLLENDİRİLMELİDİR"



Drummond, Pistons sahibi Tom Gores'un, ekibin kendisini tutmanın "önceliği" olduğunu söylemesinden bir gün sonra, şu açıklamaları yaptı:



"Herkes kendisini bu şekilde görmeli. Bir basketbol oyuncusu olmanız önemli değil. Ortaya koyduğunuz işle, kim olursanız olun, bunun için ödüllendirilmelisiniz. Benim bile, hatta bir çaylağın bile. Herkes maksimum miktarda para kazanması gerektiğini düşünmeli. Hiçbir oyuncu, maksimumluk bir oyuncu olmadığını düşünmemelidir. Her oyuncu, her gün ortaya koyduğu sıkı çalışma sayesinde, bu paranın karşılığını almaya değer hissetmelidir."



İKİ TARAF "İŞ DÜZEYİNDE" KONUŞUYOR



Gores, iki tarafın "iş düzeyinde konuştuğunu" doğruladı ve iki kaynak, Free Press'e, Pistons'ın Drummond'ın temsilcilerine takımın kendisini tutmak istediğini ilettiğini belirtti.



Bu durum, bazı kaynakların geçtiğimiz ay Drummond'ın yaz döneminde bir noktada sözleşme uzatması istediğini söylemesi sonrası geliyor.