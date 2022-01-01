Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Draymond, Gobert'le dalga geçti!: "Adam canlı yayında ağlamıştı!"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, üç yıl önce All-Star seçilemediği için canlı yayında ağlamış olan Utah Jazz pivotu Rudy Gobert ile dalga geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors forveti Draymond Green, üç yıl önce All-Star seçilemediği için canlı yayında ağlamış olan Utah Jazz pivotu Rudy Gobert ile dalga geçti.

2019'da Gobert, All-Star takımına seçilmediğini öğrendiğinde basın toplantısında ağlamıştı ve o dönemde, bu sebepten ötürü "narin" olduğuna dair yoğun eleştirilerle karşılaşmıştı.

Bu yılki All-Star takımları açıklandıktan sonra, Draymond hangi oyuncunun "seçilememesine en kötü şekilde tepki verdiği" sorusuna, Gobert yanıtını verdi:

"Size şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, bu yıl eğer seçilmeseydim ağlamazdım. Bundan %100 emin olabilirsiniz. Bu soruya Rudy yanıtını vermek isterim, yani adam seçilemediği için ulusal televizyonda ağlamıştı. Şükürler olsun ki sonraki üç sene seçildi.

Ağlamak asla söz konusu olamaz, o zaman da söylemiştim, şimdi de söylüyorum. Ve o dönem bunu dediğimde Twitter'da ağzıma s**mışlardı. Muhtemelen şimdi de aynısı olacak. Ama bunun için ağlanmaz."

Gobert için duygusal bir an olmasına rağmen, o yıldan beri her sezon All-Star seçilmişti.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal