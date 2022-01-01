Draymond, Gobert'le dalga geçti!: "Adam canlı yayında ağlamıştı!"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, üç yıl önce All-Star seçilemediği için canlı yayında ağlamış olan Utah Jazz pivotu Rudy Gobert ile dalga geçti.



2019'da Gobert, All-Star takımına seçilmediğini öğrendiğinde basın toplantısında ağlamıştı ve o dönemde, bu sebepten ötürü "narin" olduğuna dair yoğun eleştirilerle karşılaşmıştı.



Bu yılki All-Star takımları açıklandıktan sonra, Draymond hangi oyuncunun "seçilememesine en kötü şekilde tepki verdiği" sorusuna, Gobert yanıtını verdi:



"Size şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, bu yıl eğer seçilmeseydim ağlamazdım. Bundan %100 emin olabilirsiniz. Bu soruya Rudy yanıtını vermek isterim, yani adam seçilemediği için ulusal televizyonda ağlamıştı. Şükürler olsun ki sonraki üç sene seçildi.



Ağlamak asla söz konusu olamaz, o zaman da söylemiştim, şimdi de söylüyorum. Ve o dönem bunu dediğimde Twitter'da ağzıma s**mışlardı. Muhtemelen şimdi de aynısı olacak. Ama bunun için ağlanmaz."



Gobert için duygusal bir an olmasına rağmen, o yıldan beri her sezon All-Star seçilmişti.



