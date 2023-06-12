Golden State Warriors forveti Draymond Green, Denver Nuggets ekibinin NBA şampiyonluğunu kazanacağını "bildiğini" söyledi.



Green, Miami Heat ile Nuggets arasında oynanan NBA Finalleri serisine ilişkin görüşlerini paylaşarak, Nuggets'ın bu yıl şampiyonluğu kazanacağının farkında olduğunu öne sürdü.



Bunun bir göstergesi olarak Warriors forveti, Nikola Jokic'in playoffların son aşamalarında normalde göstermediği duyguları göstermesine dikkat çekti:



"Son birkaç seride Joker duygularını dışa vurmaya başladı. Ve bu seride daha da fazla vuruyor. Joker son maçta muhtemelen 10 kez sevinçten havayı yumruklamıştır. Joker'ın duygularını gösteren biri olmadığını biliyorum. Onun böyle olması, takımındaki diğer herkesin aynı şekilde duygularını dışa vurmasını uygun hale getiriyor. Ve bundan besleniyorlar. Vücut dillerinden bunu anlayabiliyorsunuz.



Size 'Ve bayanlar baylar, işte 2023 şampiyonu Denver Nuggets' dediğimde, aslında kastettiğim şey buydu. Bu adamlar durumun farkında. Şampiyonluğun kokusunu alıyorlar. Biliyorlar. 'Bizde. Kazandık.' kafasındalar.



Ve evet, tabii ki yine de çıkıp işi bitirmeleri gerekiyor, Miami Heat'e saygısızlık olmasın. Ama 'Bu şampiyonluk bizim.' gibi bir durumları söz konusu. Artık sadece tarih değişebilir. NBA şampiyonu olacakları tarih."



Nuggets ekibi, şampiyonluk serisinde Heat'e karşı 3-1'lik üstünlüğe sahip ve tarihindeki ilk şampiyonluğunu ele geçirmeye bir galibiyet uzaklıkta.





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