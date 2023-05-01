Golden State Warriors forveti Draymond Green, Sacramento Kings yıldızı De'Aaron Fox'a saygısının katbekat arttığını söyledi.



Fox ve Kings, geçtiğimiz gece Green ve Warriors'a karşı playoff ilk turunun 7. maçında 120-100 mağlup olarak sezona veda etti. Ancak Fox, bu süreçte seri boyunca sergilediği performanslarla, Green'in saygısını kazandı.



Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Green, maç bittikten sonra uzunca sarıldığı görülen Fox ile ne konuştuğu sorulduğunda, 25 yaşındaki Kings yıldızına karşı beslediği saygı üzerine konuştu:



"O sırada ona saygılarımı sunuyordum. Bugüne dek birçok playoff serisinde, birçok farklı adama karşı oynadım ve dürüst olmak gerekirse, bu adamlardan çoğuna duyduğum saygıyı yitirdiğim oldu. O anda nasıl davrandıklarına ve baskıya nasıl ayak uydurduklarına bakarak, geçen yıllar boyunca birçok adama olan saygım bitmişti.



Ve öte yandan, saygımı kazanmış olan oyuncular da olmuştu. Bazı adamları gördüğünüzde, aynı hamurdan yoğurulmuş olduğunuzu anlıyorsunuz. Ve Fox da o adamlardan biri."



Green, kariyerinin başlarında bir playoff serisinin 7. maçıda elenme tecrübesi yaşamış olduğu için Fox'ın durumunu oldukça iyi anladığını da sözlerine ekledi:



"Bildiğiniz gibi, bunlar çetin savaşlar. Bu kez iş onun istediği şekilde sonuçlanmadı tabii ki. Biz de daha önce bu noktadaydık. Ben de daha önce ilk turun 7. maçında mağlup olmuştum. Ligdeki ikinci yılımda, Clippers'a karşıydı. Ve tüm bunlar, başarıya giden yolun bir parçası.



Sonunda gitmek istediğiniz noktaya ulaşmak için bunları tecrübe etmeniz gerekiyor. Ben de bu yüzden ona bir rakip olarak sevgimi ve saygımı gösteriyordum. Bu seride ona karşı rekabet etmekten onur duydum."



Fox, seride oynadığı yedi maçta %42,4 şut isabetiyle 27,4 sayı, 5,4 ribaund, 7,7 asist, 2,1 top çalma ortalamaları yakaladı.





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