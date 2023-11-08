Golden State Warriors forveti Draymond Green, gelecekte Victor Wembanyama ve ikiz kardeşler Amen-Ausar Thompson gibi çaylakların, kendisinin savunma beşlerine seçilmesini zorlaştıracaklarını söyledi.



2023 çaylak sınıfına övgüler yağdıran Draymond, Wembanyama ve Thompson ikizleri gibi birkaç oyuncuyu gelecekte kendisinin savunma beşlerine seçilmesini zorlaştıracak oyuncular olarak gördüğünü belirtti:



"İnanılmaz bir sınıf olduğunu düşünüyorum. Thompson ikizleri ve Wemby'nin yaptıkları savunmayı izlediğimde, bu adamların gelecekte savunma beşlerine seçilmemi çok daha zorlaştıracaklarını hissediyorum. Ve bunu gördüğüme seviniyorum. Genç oyuncuların savunma için çaba sarf ettiklerini görmek beni çok mutlu ediyor.



Pek çok genç oyuncu, bu lige sadece sayı atmak için geliyor ama bu çok yanlış bir zihniyet. Bu adamların farklı bir kafa yapısıyla geliyor olmaları çok güzel."



Genel olarak çaylak sınıfı hakkında olumlu ifadeler kullanan Draymond, bu oyuncuların acemice hatalar yapmadığına dikkat çekerek, ayrıca Detroit Pistons çaylağı Marcus Sasser'ı da etkilendiği oyunculardan biri olarak adlandırdı.





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