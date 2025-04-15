Dortmund - Barcelona Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | Borussia Dortmund - Barcelona Maçı Canlı İzle Şifresiz

Borussia Dortmund - Barcelona maçı şifresiz ve canlı izlemek için TRT Tabii Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.BORUSSIA DORTMUND - BARCELONA MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
BORUSSIA DORTMUND - BARCELONA MAÇINI CANLI İZLMEK İÇİN TIKLAYINIZBORUSSIA DORTMUND - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında evinde güçlü rakibi Barcelona ile oynayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için Tabii ve TRT 1 kanallarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.BORUSSIA DORTMUND - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?Borussia Dortmund–Barcelona rövanş mücadelesi, 15 Nisan Salı akşamı saat 22.00'de başlayacak. Signal Iduna Park'ta oynanacak karşılaşma, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
İLK MAÇTAN NOTLAR
İspanya temsilcisi Barcelona, Alman ekibi Borussia Dormund'u Lluis Companys Olimpiyat Stadı'nda ağırladı.
Raphinha'nın 25. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi takım, Robert Lewandowski'nin 48. dakikada attığı kafa golüyle skoru 2-0 yaptı. Barcelona, 66. dakikada Polonyalı yıldızı Lewandowski'yle bir gol daha bulurken, 77. dakikada Lamine Yamal'ın kaydettiği golle skoru 4-0'a taşıdı.
Kalan sürede başka gol olmadı ve Barcelona, Borussia Dortmund'u 4-0 mağlup ederek yarı final için büyük bir avantaj elde etti.
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