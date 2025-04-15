Dortmund - Barcelona Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | Borussia Dortmund - Barcelona Maçı Canlı İzle Şifresiz

Borussia Dortmund - Barcelona maçı şifresiz ve canlı izlemek için TRT Tabii Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında evinde güçlü rakibi Barcelona ile oynayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için Tabii ve TRT 1 kanallarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.