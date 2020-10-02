"Dört Büyükler" 24 yıl sonra UEFA gruplarında yok

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, 1995-1996 sezonundan sonra ilk kez aynı anda UEFA organizasyonlarında grup aşamalarına kalamadılar.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
'Dört Büyükler' 24 yıl sonra UEFA gruplarında yok
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02 Ekim 2020 12:14
Futbolda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, 24 yıl sonra bir ilki yaşatarak UEFA organizasyonlarında aynı anda grup aşamasına kalamadılar.

Son olarak Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ne grup aşamasında veda etmesiyle, Türk futbolunun lokomotifleri 1995-1996 sezonundan sonra bir ilki yaşadı.

Geride kalan sezonda Süper Lig'i 7. sırada bitiren Fenerbahçe, Avrupa bileti alamamıştı. Trabzonspor ise sezonu 2. sırada bitirmesine rağmen UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle bu sezon Avrupa macerasına çıkamadı.

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma hedefiyle başlayan Beşiktaş ise bu organizasyonda 2. turda Yunanistan'ın PAOK takımına elendi. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma mücadelesiyle devam eden Beşiktaş, 3. eleme turunda Portekiz'in Rio Ave takımına penaltılarla elendi.

Galatasaray ise UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibini eleyerek play-off turuna kaldı. Bu turda İskoçya'nın Rangers takımına elenen Galatasaray da grupları göremedi.

En son 1995-1996'da

Dört büyüklerin aynı anda grup aşamasına kalamadığı son sezon 1995-1996 olmuştu.

Söz konusu sezonda UEFA'da sadece UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması vardı. Son şampiyon Beşiktaş eleme turunda Norveç'in Rosenborg takımına elenerek gruplara kalamamıştı.

Daha sonraki 24 sezonda söz konusu takımlardan en az biri ya UEFA Şampiyonlar Ligi ya da UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele etti.

Şampiyonlar Ligi'nde 9 sezon sonra yoklar

Dört büyükler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 sezon sonra Türkiye'yi temsil edemeyecek.

2010-2011'de bir önceki sezonun şampiyonu Bursaspor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda Türkiye'yi temsil etmiş, Fenerbahçe ise ön elemeyi geçememişti. 

2013-2014'ten sonra yine bir ilk

Türkiye, 2013-2014 sezonundan sonra UEFA organizasyonlarında gruplara yine sadece iki takımla katılabilecek.

Söz konusu sezonda Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Trabzonspor temsil edebilmişti. 

Dört büyüklerin son 26 yılı

Dört büyük takımın, UEFA'da son 26 yılda gruplarda yer aldığı sezonlar:

 Sezon   UEFA Şampiyonlar Ligi   UEFA Avrupa Ligi / UEFA Kupası 
 2020-2021  -  -
 2019-2020  Galatasaray  Beşiktaş-Trabzonspor
 2018-2019  Galatasaray  Beşiktaş-Fenerbahçe
 2017-2018  Beşiktaş  -
 2016-2017  Beşiktaş  Fenerbahçe
 2015-2016  Galatasaray  Beşiktaş-Fenerbahçe
 2014-2015  Galatasaray  Beşiktaş-Trabzonspor
 2013-2014  Galatasaray  Trabzonspor 
 2012-2013  Galatasaray  Fenerbahçe
 2011-2012  Trabzonspor  Beşiktaş
 2010-2011   -  Beşiktaş
 2009-2010  Beşiktaş  Fenerbahçe-Galatasaray
 2008-2009  Fenerbahçe  Galatasaray
 2007-2008  Beşiktaş-Fenerbahçe  Galatasaray
 2006-2007  Galatasaray  Beşiktaş-Fenerbahçe
 2005-2006  Fenerbahçe  Beşiktaş
 2004-2005  Fenerbahçe  Beşiktaş
 2003-2004  Beşiktaş-Galatasaray  -
 2002-2003  Galatasaray  -
 2001-2002  Fenerbahçe-Galatasaray  -
 2000-2001  Beşiktaş-Galatasaray  -
 1999-2000  Galatasaray  -
 1998-1999  Galatasaray  -
 1997-1998  Beşiktaş-Galatasaray  -
 1996-1997  Fenerbahçe  -
 1995-1996  -  -
Not: UEFA Avrupa Kupası, daha sonra da UEFA Avrupa Ligi altında oynanan organizasyonda 2004-2005 sezonunda grup sistemine geçildi.



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