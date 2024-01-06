Djed Spence, Tottenham'a geri dönüyor

Leeds United'da kiralık olarak oynayan savunma oyuncusu Djed Spence, Tottenham Hotspur'a geri dönüyor.



İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; Tottenham yönetimi, Leeds United'ın Spence'i kiradan geri göndermesi sonrası oyuncuya yeni bir kulüp aramaya başladı.



Konu hakkında açıklamalarda bulunan Leeds United Teknik Direktörü Daniel Farke, "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Djed, Tottenham'ın oyuncusu ve başka bir takımın oyuncusu hakkında konuşmak saygısızca olur." dedi.



"HER ŞEY KALİTE DEĞİL"



Sürecin ilerleyişine değinen Farke, "Açıkçası oyuncunun potansiyeli ve kalitesi önemli ama aynı zamanda profesyonellik, disiplin, saha içi ve dışındaki iş yükü ve sosyal beceriler de önemli, yani olumlu ve kararlıysa, grup için iyiyse ve bu konularla ilgileniyorsa, aşağı yukarı bir resim çizin. Grubumuzda olmasını istediğimiz ve Leeds United'ı temsil etmesini istediğimiz oyuncu profili bu, taleplerimiz çok çok yüksek ve kiralık oyuncularla kalıcı oyuncular arasında fark gözetmiyoruz, bu yüzden bu konuda oldukça seçiciyiz. Djed'in kiralık sözleşmesini feshedeceğimiz ve Tottenham'a geri döneceği sonucuna vardık. Burada geçirdiği süre için kendisine minnettarız." sözlerini sarf etti.



23 yaşındaki sağ bek Djed Spence, bu sezon Leeds formasıyla 7 maçta sahaya çıkmıştı.





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