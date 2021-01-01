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Dinwiddie'nin şampiyonluk bonusu: 1 dolar!

Washington Wizards guardı Spencer Dinwiddie'nin Wizards ile şampiyonluğu kazanması halinde kontratından 1 dolar ekstra kazanacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards guardı Spencer Dinwiddie'nin Wizards ile şampiyonluğu kazanması halinde kontratından 1 dolar ekstra kazanacağı bildirildi.

28 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde Wizards'a katılmak için imza ve takas anlaşmasını kabul etti. Kendisine yaklaşık 60 milyon dolar ödeyecek olan anlaşma ile üç yıl boyunca DC'de kalacak olan Dinwiddie'nin, sözleşmesinde fazladan küçük bir "bonus" bulunuyor.

ESPN'den Bobby Marks'a göre, Dinwiddie'nin kontratındaki şampiyonluk kazanma bonusu, yalnızca 1 dolar miktarında (8,64 Türk Lirası).

"Kontratında oynanan maçlar için, Wizards'ın playofflara ulaşması için ve şampiyonluğu kazanması için bonusları bulunuyor. Bu bonuslara gülmeyin, çünkü çok güzeller. Şunu gözden kaçırmış olmalıyım, ama şampiyonluğu kazanmanın bonusu 1 dolar olacak."


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