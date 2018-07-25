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Dinamo Kiev'den itiraf; "Fenerbahçe'yi istemedim"

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Slavia Prag ile eşleşen Dinamo Kiev'de başkan Igor Surkis, Fenerbahçe ile eşleşmedikleri için memnun olduğunu söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Dinamo Kiev'den itiraf; 'Fenerbahçe'yi istemedim'
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25 Temmuz 2018 01:47
Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turu kuraları çekildi. Fenerbahçe'nin rakibi Benfica oldu. Dinamo Kiev'den ise kura çekimi hakkında ilginç bir itiraf geldi.

"FENERBAHÇE İLE EŞLEŞMEK İSTEMEDİM"

Kura çekiminde Fenerbahçe ile eşleşmekten çekindiklerini dile getiren Dinamo Kiev Başkanı Igor Sukic, "Bu aşamada Fenerbahçe ile karşılaşmak istemedim çünkü diğer muhtemel rakiplere göre daha tecrübeli ve kaliteli bir takım." ifadelerini kullandı.

Surkis sözlerini, "Henüz Fenerbahçe ile oynamak zorunda olmadığımız için memnunuz" şeklinde tamamladı.

SLAVIA İLE EŞLEŞTİ

Dinamo Kiev, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Slavia Prag ile eşleşti. İlk maç 7 Ağustos'ta Çekya'da oynanacak. Rövanş maçı ise 14 Ağustos'ta Ukrayna'da yapılacak.

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