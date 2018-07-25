Dinamo Kiev'den itiraf; 'Fenerbahçe'yi istemedim'

Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turu kuraları çekildi.rakibioldu. Dinamo Kiev'den ise kura çekimi hakkında ilginç bir itiraf geldi.Kura çekiminde Fenerbahçe ile eşleşmekten çekindiklerini dile getiren Dinamo Kiev Başkanı Igor Sukic, "Bu aşamada Fenerbahçe ile karşılaşmak istemedim çünkü diğer muhtemel rakiplere göre daha tecrübeli ve kaliteli bir takım." ifadelerini kullandı.Surkis sözlerini, "Henüz Fenerbahçe ile oynamak zorunda olmadığımız için memnunuz" şeklinde tamamladı.Dinamo Kiev, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Slavia Prag ile eşleşti. İlk maç 7 Ağustos'ta Çekya'da oynanacak. Rövanş maçı ise 14 Ağustos'ta Ukrayna'da yapılacak.