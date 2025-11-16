15 Kasım
Kazakistan-Belçika
1-1
15 Kasım
Gürcistan-İspanya
0-4
15 Kasım
Türkiye-Bulgaristan
2-0
15 Kasım
Güney Kıbrıs-Avusturya
0-2
15 Kasım
Linheştayn-Galler
0-1
15 Kasım
Slovenya-Kosova
0-2
15 Kasım
İsviçre-İsveç
4-1
15 Kasım
Yunanistan-İskoçya
3-2
15 Kasım
Danimarka-Beyaz Rusya
2-2
15 Kasım
Bosna Hersek-Romanya
3-1

Dimitrov: "Türkiye ile karşılaşmak bir şeref"

Bulgaristan Teknik Direktörü Alexander Dimitrov, Türkiye maçı sonrası konuştu.

calendar 15 Kasım 2025 23:55 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2025 00:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dimitrov: 'Türkiye ile karşılaşmak bir şeref'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Türkiye'ye 2-0 yenilen Bulgaristan Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Alexander Dimitrov, "Türkiye, çok güçlü bir ekip. Bizim için böyle bir takımla karşılaşmak şereftir." dedi.

Dimitrov, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bir basın mensubunun "İlk maçta 6 gollü bir yenilgi vardı, bugün 2-0'lık bir yenilgi. Bir aylık süreçte takımınızdaki gelişimi nasıl gözlemliyorsunuz? Türk Milli Takımı ile ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Dimitrov, şunları kaydetti:


"İlk maçta birinci yarıda iyi oynadık ancak bireysel hatalarla farklı kaybettik. Türkiye, çok güçlü bir ekip. Türk takımında dünyaca ünlü futbolcular var. Bizim için böyle bir takımla karşılaşmak şereftir."

Taraftara da değinen Dimitrov, "Türk futbolseverlerden ciddi baskı vardı." dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.