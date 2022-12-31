Haber Tarihi: 31 Aralık 2022 13:28 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2022 13:28

Dilan Çıtak kimdir, İbrahim Tatlıses'in kızı mı, hayatı

Dilan Çıtak, İbo Show 2023 Yılbaşı programına şarkılarıyla renk katacak. Peki, Dilan Çıtak kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Dilan Çıtak şarkıları

Dilan Çıtak kimdir, İbrahim Tatlıses'in kızı mı, hayatı
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İbo Show programının konuklarından biri başarılı şarkıcı Dilan Çıtak oldu. Enerjisiyle ve sesiyle ülkemizin sevilen isimlerinden olan Dilan Çıtak'ın hayatını ve biyografisini haberimizin devamında sizler için derledik.

DİLAN ÇITAK KİMDİR? Dilan Çıtak 2 Aralık 1989 İstanbul doğumlu. Tüm hayatı boyunca tıpkı İbrahim Tatlıses gibi müzikle iç içe bir yaşantısı oldu. 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak okumaya başladı. Asıl branşı şan olarak başladığı eğitimine piyano ve keman dersiyle de devam etti. 2 sene keman 4 sene piyano çaldı kemanı bıraktı ve piyano çalmaya devam etti. Okul süresince müzikallerde ve korolarda yer aldı. Caz orkestralarında solistlik yaptı. Aynı zamanda Pera tiyatroda 2 sene oyunculuk eğitimi aldı.
2011'de dil ve müzik eğitimi için Amerika'ya gitti. "Berklee College Of Music" öğrencilerinden oluşan çeşitli ekiplerle büyük sahnelerde konserler verdi. (Harper's Ferry,Wally's Cafe,939 Cafe). Kendi alanında bir çok başarıya imza atmış "The Julliard School"dan mezun Amerikalı bir vokal hocası ile vokal çalışmaları yaptı. Bir yıllık dil ve müzik eğitimi sonrasında Türkiye'ye dönüş yaptı. İTÜ İngilizce müzikoloji bölümünü kazanarak eğitimine bu alanda devam etti. Sanat okulunda Keman ve Piyano hocalığı yapıyor. Kendi projesi olan SOUL SENSATION band'in solistliği ve İskender Paydaş'ın "Zamansız Şarkılar" projesinde de vokal olarak yer almıştı.

DİLAN ÇITAK'IN ANNESİ KİM?

Dilan Çıtak'ın annesi 90'lı yıllarda İbrahim Tatlıses ile kısa süreli ilişki yaşayan Işıl Çıtak'tır.



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