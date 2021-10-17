Derbinin kader adamları: Uğurcan Çakır & Altay Bayındır

Süper Lig'de liderlik maçı olarak takip edilecek karşılaşmada kaleciler büyük önem taşıyacak. Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ve Fenerbahçe'de Altay Bayındır, takımları için kritik bir rol oynayacak. İki milli kalecinin performansı 90 dakikanın kaderini belirleyecek.8 maçta 8 gol yiyen Uğurcan, yüzde 79'luk kurtarış yüzdesine sahip... Ceza sahası dışından hiç gol yemeyen 25 yaşındaki eldiven, 13 kurtarış yaptı. Ceza sahası içinde 8 gol yiyen başarılı eldiven, aynı zamanda 17 de kurtarış yaptı. Ligde 8 maçta 6 gol yiyen Altay Bayındır da 3 maçta kalesini gole kapattı. Yüzde 74'lük kurtarış oranına sahip 23 yaşındaki eldiven, ceza sahası dışından sadece 1 gol yedi. 2 kez de penaltıdan kalesinde gol gören Altay, ligin en az gol yiyen kalecisi konumunda...İki takımın da topu oyuna sokma oranı da göze çarpıyor. Hem Uğurcan hem de Altay, topu oyuna sokmada yüzde 76'lık başarı yakaladı.