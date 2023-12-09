Haber Tarihi: 09 Aralık 2023 15:38 - Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2023 15:50

DERBİ CANLI İZLE: Fenerbahçe Beşiktaş izle (BJK-FB)

Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı yayın linki, Beşiktaş Fenerbahçe beIN Sports canlı maç linki, Canlı bein BJK FB izle, Beşiktaş Fenerbahçe beIN Sports HD izle, BJK FB derbi reklamsız izle, Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı yayın, Fener BJK canlı maç izle, Beşiktaş Fenerbahçe maçı izle, Beşiktaş Fenerbahçe canlı izlemek için aramalar google'da artıyor. Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan kritik Beşiktaş Fenerbahçe maçı beIN Sports'dan canlı yayınlanmaktadır. İşte Beşiktaş Fenerbahçe maçını canlı şifresiz izlemek için yapmanız gereken son dakika gelişmeleri haberimizde yer almaktadır.

DERBİ CANLI İZLE: Fenerbahçe Beşiktaş izle (BJK-FB)
Abone Ol
Beşiktaş Fenerbahçe Trendyol Süper Lig derbisi canlı yayını! Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşıyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri... BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA



TIKLA, BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇINI CANLI DİNLE

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE BEIN SPORTS HABER İZLE



Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı canlı izle.... Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.Haftaya averajla 3. sırada giren Beşiktaş ise Fenerbahçe'yi sahasında yenerek taraftarını mutlu etmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİ MAÇI CANLI İZLE



BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam Fenerbahçe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak ve BeIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Maçın VAR hakemi ise Özgür Yankaya olacak.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL 11'LER


Beşiktaş

Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Omar Colley, Umut Meraş, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Alex-Oxlade Chamberlain, Ante Rebic, Vincent Aboubakar



Fenerbahçe

Livakovic, Osayi Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Szymanski, Dusan Tadic, Dzeko.




Beşiktaş'ta geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilen Hasan Arat, Fenerbahçe derbisiyle ilk maç heyecanını yaşayacak. Hasan Arat, Serdal Adalı ile girdiği seçim yarışını, 7 bin 271 oy alarak siyah-beyazlıların 35. başkanı olmuştu. Beşiktaş, yeni başkanının ilk maçından galip ayrılmak istiyor.

Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de oynadığı 14 maçın 6'sı iç sahada gerçekleşti. Bu maçlarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Beşiktaş, mağlubiyet yaşamadı. Ayrıca, bu müsabakalarda sadece 2 gol yiyerek evinde en az gol gören takım konumunda bulunuyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç tedavileri devam eden oyuncular olduğu için Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecekler. Omar Colley'in durumu ise maç günü belli olacak. Rachid Ghezzal, Eric Bailly, Jean Onana ve Tayfur Bingöl'ün ise sakatlıklarını atlatarak derbi kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki son 5 derbi maçında ilginç bir istatistik dikkat çekiyor. Bu maçlarda ilk golü atan takımların 3 puana ulaşamadığı görülüyor.

İsmail Kartal, Beşiktaş'la 4 farklı takımın teknik direktörü olarak karşılaştı. Tecrübeli çalıştırıcı, siyah-beyazlılarla ligde 8 kez mücadele etti ve bu süreçte 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.



Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc forma giyemeyecek. İyileşen Djiku'nun maç kadrosunda olması bekleniyor. Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın ise maç eksikleri bulunuyor, bu futbolcuların durumu belirsiz.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında lider Fenerbahçe, üçüncü sıradaki Beşiktaş'ı konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak olan derbi, tüm futbolseverlerin dikkatini çekiyor. BeIN SPORTS, deneyimli isimleriyle stüdyo ve stattan yapacakları canlı yayınlarla mücadelenin heyecanını futbolseverlere aktaracak.











Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Alexander Djiku: ''Galibiyeti biz hak ettik'' Fenerbahçe Alexander Djiku: ''Galibiyeti biz hak ettik''
Gaziantep FK - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler Trendyol Süper Lig Gaziantep FK - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler
Markus Gisdol: ''Önemli olan şu an değil lig sonundaki çerçeve'' Samsunspor Markus Gisdol: ''Önemli olan şu an değil lig sonundaki çerçeve''
Sami Uğurlu: ''İstediğimiz oyunu ortaya koyamadık' Kasımpasa Sami Uğurlu: ''İstediğimiz oyunu ortaya koyamadık"
Fred: ''Takımdaki herkes çok iyiydi'' Fenerbahçe Fred: ''Takımdaki herkes çok iyiydi''
Cyle Larin, Sevilla'yı tek başına yıktı Sevilla Cyle Larin, Sevilla'yı tek başına yıktı
Osayi Samuel: ''Performansımdan memnunum'' Fenerbahçe Osayi Samuel: ''Performansımdan memnunum''
Muhammed'in golü PSG'yi durduramadı P. St Germain Muhammed'in golü PSG'yi durduramadı
Hakan yıldızlaştı, Inter farka koştu Inter Hakan yıldızlaştı, Inter farka koştu
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Bayern Münih: PA-RAM-PAR-ÇA
2
Mert Günok'tan Beşiktaşlı futbolculara gönderme!
3
Fenerbahçe'den derbi sonrası paylaşım
4
Fenerbahçe'de Alexander Djiku yeniden sakatlandı
5
Edin Dzeko: "Keşke Szymanski asistimi değerlendirseydi"
6
Sebastian Szymanski: "Nasıl kaçırdığımı bilmiyorum!"
7
Beşiktaş - Fenerbahçe: İlk 11'ler

SON HABERLER

yukarı ok