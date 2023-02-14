Deprem Testi Nedir? Bina Deprem Testi Nasıl Yapılır?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Deprem testi, gerekli yetkilere ve uzmanlıklara sahip olarak bina deprem testi gerçekleştirmek için hizmet vermekte olan firmalar, test işlemleri için öncelikle binanızda incelemeler gerçekleştirir. Bu incelemeler sırasında en önemli konu binanın kaç kat ile inşa edilmiş olduğu üzerinden hesap yapılması olur. Bu kapsamda uygulanan temel bir kurala bağlı olarak 5 kat altında bulunan binalarda binanın 3 ana kolu kullanılarak test uygulaması sağlanırken 5 kat ve üstü binalarda 5 ana kolon üzerinden gerekli test uygulamaları sağlanır. Kolonlar üzerinde inceleme çalışmaları için öncelikle donatı tespit işlemleri sağlanır. Donatı tespit işlemleri sonrasında yapıdan karot alımı gerçekleştirilerek testin ikinci aşamasına geçiş sağlanır. Alınan örnekler ile birlikte gereken incelemeler sağlandıktan sonra binanın birçok farklı ayrıntısı da gözden geçirilerek deprem testi işlemleri sürdürülür.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans verilen kuruluşlar, belediyeler ve özel kurumlar tarafından riskli yapı tespiti yapılmaktadır. Eğer evinizi riskli görüyorsanız bir uzman çağırmalısınız. Gelen kişiler inceleme işlemlerinden sonra binanın taşıyıcı sistemine dayalı bir uygulama başlatırlar. Binanın genel durumu, zeminin analizi, binanın fay hatlarına olan yakınlığı detaylı olarak incelenir. Son olarak binadan karot ve parça alınarak inceleme başlatılır. Kısa süre içerisinde risk raporu elinize ulaşır.Depreme dayanıklı ev için ilk kontrol edilmesi gereken şey, bina yapımında kullanılan malzemelerin kalitesidir. Bina yapımında hiçbir masraftan kaçınılmamalı, insan hayatı göz önünde bulundurularak en kaliteli malzemeler kullanılmalıdır. Demir ve inşaat malzemeleri güçlü, dayanıklı ve kaliteli seçilmelidir. Binanın yapılacağı zemin iyi analiz edilmeli ve ona göre bir inşaata başlanmalı. Daha riskli bölgelere daha az katlı binalar inşa edilmeli, kolon ve kirişlere özellikle dikkat edilmelidir.Uzman kişileri çağırmadan önce evde kontrol edebileceğiniz yerler şu şekildedir;Kolon ve kirişler: Çatlak olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eksik ya da kesilen kolon varsa uzman çağrılmalıdır.Zeminler: Zemini sert ve taş olan yapılar depreme dayanıklıdır. Su birikintisi içerisine, dolgu alanlara ya da çamurlu yerlere yapılan binalar risklidir.Duvarlar: Çatlak olup olmadığına, duvarın inceliğine, yamulmalara bakılmalıdır.