Eski Chicago Bulls forveti Luol Deng, spor yayıncısı Carol Tshabalala ile yaptığı bir röportajda, eski Chicago genel menajeri Gar Forman'a tepki gösterdi.



Forman, Derrick Rose'un ikinci büyük diz sakatlığından sonra, 2013-14 sezonunda Deng'i Cleveland Cavaliers'a takas etmeyi tercih etmişti. Bu olay, Deng ve başantrenör Tom Thibodeau'nun, Forman'a Deng'in Chicago ile bir sözleşme uzatması imzalamak istediğini söyledikten sonra olmuştu.



Deng, Tshabalala ile bir Instagram canlı yayınında, Bulls kendisini takas ettiğinde ihanete uğradığını hissettiğini söyledi:



"Beni takas eden adam, tabii ki takımı mahveden kişi. Bunu şimdi söylemeye aldırmıyorum. Onun kişiliği hakkında asla konuşmam, sadece aldığı kararlar için konuşuyorum."



Deng, Bulls için 637 maç forma giymiş ve 16.1 sayı, 6.4 ribaund ve 2.5 asist ortalamalar yakalamıştı. Deng ayrıca Chicago ile iki kez All-Star seçilmiş ve 2012 yılında savunma beşlerinde de yerini bulmuştu.



