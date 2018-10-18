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Darüşşafaka Tekfen son 2 periyotta yıkıldı

THY Euroleague'in 3. haftasında Darüşşafaka Tekfen deplasmanda CSKA Moskova'ya 80-75 mağlup oldu.

Kaynak: Sporx.com
Darüşşafaka Tekfen son 2 periyotta yıkıldı
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18 Ekim 2018 21:57
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova takımına 79-75 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk periyodunu CSKA Moskova 19-17 üstünlükle tamamladı ancak, Darüşşafaka Tekfen soyunma odasına 38-31 önde gitti.

Üçüncü çeyreği 57-48 önde geçen ev sahibi ekip, karşılaşmayı da 79-75 kazandı.

Salon: Megasport Arena

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Benjamin Jimenez (İspanya), Mario Majkic (Slovenya)

CSKA Moskova: De Colo 10, Antonov, Hackett 4, Kurbanov 13, Hunter 6, Peters 9, Rodriguez 11, Vorontsevich, Clyburn 4, Higgins 14, Hines 8, Ukhov

Darüşşafaka Tekfen: McCallum 14, Peiners 9, Kidd 15, Oğuz Savaş, Evans 4, Muhammed Baygül 2, Kartal Özmızrak, Berk Demir, Brown 9, Diebler 7, Eric 15

1. Periyot: 19-17

Devre: 31-38

3. Periyot: 57-48

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