Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova takımına 79-75 mağlup oldu.
Karşılaşmanın ilk periyodunu CSKA Moskova 19-17 üstünlükle tamamladı ancak, Darüşşafaka Tekfen soyunma odasına 38-31 önde gitti.
Üçüncü çeyreği 57-48 önde geçen ev sahibi ekip, karşılaşmayı da 79-75 kazandı.
Salon: Megasport Arena
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Benjamin Jimenez (İspanya), Mario Majkic (Slovenya)
CSKA Moskova: De Colo 10, Antonov, Hackett 4, Kurbanov 13, Hunter 6, Peters 9, Rodriguez 11, Vorontsevich, Clyburn 4, Higgins 14, Hines 8, Ukhov
Darüşşafaka Tekfen: McCallum 14, Peiners 9, Kidd 15, Oğuz Savaş, Evans 4, Muhammed Baygül 2, Kartal Özmızrak, Berk Demir, Brown 9, Diebler 7, Eric 15
1. Periyot: 19-17
Devre: 31-38
3. Periyot: 57-48
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Karşılaşmanın ilk periyodunu CSKA Moskova 19-17 üstünlükle tamamladı ancak, Darüşşafaka Tekfen soyunma odasına 38-31 önde gitti.
Üçüncü çeyreği 57-48 önde geçen ev sahibi ekip, karşılaşmayı da 79-75 kazandı.
Salon: Megasport Arena
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Benjamin Jimenez (İspanya), Mario Majkic (Slovenya)
CSKA Moskova: De Colo 10, Antonov, Hackett 4, Kurbanov 13, Hunter 6, Peters 9, Rodriguez 11, Vorontsevich, Clyburn 4, Higgins 14, Hines 8, Ukhov
Darüşşafaka Tekfen: McCallum 14, Peiners 9, Kidd 15, Oğuz Savaş, Evans 4, Muhammed Baygül 2, Kartal Özmızrak, Berk Demir, Brown 9, Diebler 7, Eric 15
1. Periyot: 19-17
Devre: 31-38
3. Periyot: 57-48
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın