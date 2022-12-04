Darüşşafaka, Ayos Konyaspor Basketbol'u üzdü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Darüşşafaka, sahasında Ayos Konyaspor Basketbol'u 72-70 yendi.



Ayhan Şahenk Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk çeyreğini 21-16 önde geçen ev sahibi ekip, devre arasına da 38-32 üstünlükle girdi.



Üçüncü çeyrekte 52-48'le 4 sayılık fark yakalayan yeşil-siyahlı ekip, konuk Ayos Konyaspor Basketbol'un son periyottaki etkili oyununa rağmen karşılaşmadan 72-70 üstünlükle ayrıldı.



Darüşşafaka'da Olaseni 14, Yeboah ve Doğuş Özdemiroğlu da 12'şer sayıyla galibiyette ön plana çıkan oyuncular oldu. Ayos Konyaspor Basketbol'da ise Eddie'nin 21 ve Sulaimon'un 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka 6. galibiyetini aldı, Ayos Konyaspor Basketbol ise 5. mağlubiyetini yaşadı.









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