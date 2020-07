Curry, başarılı Afroamerikalılara yapılan "üstü kapalı ırkçılıktan" bahsetti

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, başarılı Afroamerikalılar üzerindeki 'üstü kapalı ırkçılıktan' bahsetti.



ABD azınlıklara karşı açık ırkçılığa karşı mücadelesini sürdürürken, Curry, başarılı Afroamerikalıların da günlük olarak "üstü kapalı ırkçılık" ile uğraştıklarını gösterdi.



Curry, Tahoe Gölü'nde American Century Ünlü Golf Şampiyonası sırasında Hall of Famer ve TNT analisti Charles Barkley'i içeren bir panelle konuştu.



Steph özellikle başarılı siyahi insanlar konuşma sırasında kendilerini etkili bir şekilde ifade ettiklerinde, insanların nasıl şaşırdıklarına değindi.



"Bence sizin de söylediğiniz bir şey, zengin, başarılı siyahi insanları anomali olarak görmeleri ve zekamız ve iyi konuşmamız hakkında önceden düşünülmüş kavramlar, her zaman ilk duyduğunuz şey oluyor. Bir odaya nasıl girileceğini bildiğinizde, üst üste eklenmeye başlayan üstü kapalı bir ırkçılık ve önyargı oluyor."



"Ve başka bir beyaz insan bu yorumu duyarsa, aynı şeyi düşünecekler. Ve bu başka kimseye yansımayacak ve başkasının bu odaya girmesi ve değerlerini kanıtlaması için fırsatlar yaratamayacak. Bu sadece bakış açılarını değiştiriyor ve dediğim gibi, özel bir sohbet olsun, bir tweet olsun, ya da bir video olsun, herkesi sorumlu tutuyor. Her ne olursa olsun, doğru olanın yapılmasını ve herkesin eşit görülmesini istiyoruz."



Curry, son yıllarda NBA'in en popüler isimlerinden biri olarak ortaya çıktığından beri spot ışığa yabancı değil. Başarısı gerçekten onu birçok insanın radarına soktu ve profesyonel kariyeri boyunca muhtemelen "üstü kapalı ırkçılık" kurbanı oldu.