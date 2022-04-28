Curlingte Almanya'ya farkı kaybettik

Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'nda Türkiye, Almanya'ya 10-2'lik skorla kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Curlingte Almanya'ya farkı kaybettik
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27 Nisan 2022 19:30
İsviçre'de düzenlenen Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'nda Türkiye, beşinci gününde Almanya'ya 10-2 yenildi.

Cenevre şehrinde devam eden şampiyonanın 7'nci maçında Almanya ile karşılaştı.

Milliler, karşılaşmadan 10-2 mağlup ayrıldı.

Türkiye bir sonraki maçında İskoçya ve Avustralya ile karşılaşacak.

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