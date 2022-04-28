Curlingte Almanya'ya farkı kaybettik

İsviçre'de düzenlenen Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası'nda Türkiye, beşinci gününde Almanya'ya 10-2 yenildi.
Cenevre şehrinde devam eden şampiyonanın 7'nci maçında Almanya ile karşılaştı.
Milliler, karşılaşmadan 10-2 mağlup ayrıldı.
Türkiye bir sonraki maçında İskoçya ve Avustralya ile karşılaşacak.
Cenevre şehrinde devam eden şampiyonanın 7'nci maçında Almanya ile karşılaştı.
Milliler, karşılaşmadan 10-2 mağlup ayrıldı.
Türkiye bir sonraki maçında İskoçya ve Avustralya ile karşılaşacak.