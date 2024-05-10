Haber Tarihi: 10 Mayıs 2024 12:47 - Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2024 12:47

Cuma namazı farz mı, vacip mi? Diyanet açıklaması

Cuma namazı farz mı, vacip mi? sorusu Diyanet açıklaması ile yanıt buldu. Cuma namazı ile ilgili sorular her hafta gündeme gelmeye devam ediyor. Genellikle yöneltilen sorulardan biri de cuma namazının dini hükmü oluyor. İşleri dolayısıyla cuma namazına katılamayan müslümanlar, cuma namazı farz mı, sünnet mi merak ediyorlar. İşte, Diyanet cuma namazının hükmü ve cuma namazı ile ilgili en çok merak edilen soruların yanıtları...

Cuma namazı farz mı, vacip mi? Diyanet açıklaması
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Cuma namazı, İslam dininde cuma günü öğle vakti cemaatle kılınması farz olan iki rekatlık bir namazdır. Müslüman alemin için önemli olan Cuma gününün gelmesiyle beraber arama motorlarında Cuma namazı farz mı? Cuma namazı kılmak kimlere farz? soruları aratıldı. Peki, Cuma namazı farz mı? Cuma namazı kılmak kimlere farz?
 
CUMA NAMAZI FARZ MIDIR?

Evet, Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir.

Cuma Namazı Kılmak Kimlere Farzdır?

Cuma namazı, akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkeklere farzdır.

Cuma Namazı Kılmak Kimlere Farz Değildir?

Kadınlar

Çocuklar

Hastalar

Köleler

Yolcular

Akıl hastaları

Baygınlar

Cuma namazına gitmeye mani özürleri olanlar

Cuma Namazının Kıldığı Yer ve Şartları:

Cuma namazı kılınacak yer, şehir olmak (izin ve berat verilen köylerde de kılınabilir).

Namazı emir veya vekili kıldırmalıdır.

Öğle namazı vaktinde kılınmalıdır.

Cemaatin huzurunda hutbe okunmalıdır.

İmamdan başka en az üç kişi bulunmalıdır.

Cuma namazı kılınan yer herkese açık olmalıdır.

Diyanet'ten Cuma Namazı Açıklaması:

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu, Cuma namazına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bulaşıcı hastalıklara karşı gerekli tedbirlerin alınmasının dinimizin bir gereği olduğunu belirtmiştir. Açıklamada ayrıca, meşru bir mazeretin varlığının Cuma namazının farziyetini düşürdüğü ve salgın hastalığın da bu tür mazeretler kapsamında değerlendirildiği ifade edilmiştir. Bulaşıcı salgın hastalığa yakalananların ve teması olanların cemaate katılmamaları ve karantina şartlarına riayet etmeleri gerektiği vurgulanmıştır.

Cuma Namazının Faziletleri:

Cuma namazının birçok fazileti vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

Haftada bir kez günahların affedilmesine vesile olur.

Müslümanların bir araya gelerek birlik ve beraberlik göstermelerine imkan sağlar.

Müslümanlara Allah'ı anma ve O'na şükretme imkanı verir.

Cuma günü yapılan duaların kabul olma ihtimali daha yüksektir.
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