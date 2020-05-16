CSKA'nın takım doktoru, koronavirüsten yaşamını yitirdi

Rusya Basketbol Ligi takımlarından CSKA Moskova'nın takım doktoru Roman Abzhelilov, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
CSKA'nın takım doktoru, koronavirüsten yaşamını yitirdi
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16 Mayıs 2020 15:17
Rusya'nın CSKA Moskova Basketbol Takımı'nın doktoru Roman Abzhelilov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

CSKA Moskova Kulübü, 44 yaşındaki Abzhelilov'un koronavirüs yüzünden gelişen komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Evli ve iki çocuk babası olan Rus Abzhelilov, daha önce Soyuz Zarechny, CSK VVS Samara, Arsenal Tula, Khimki ve Rusya Milli Takımı'nda da görev yapmıştı.

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