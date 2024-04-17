NBA'in eski yıldızlarından DeMarcus Cousins, Minnesota Timberwolves'un pivotu Rudy Gobert'i maç sonlarında oynamaması sebebiyle Yılın Savunmacısı ödülü için aday gösterenleri eleştiri yağmuruna tuttu.



Cousins, Gobert'in muhtemel olarak kariyerinde dördüncü kez Yılın Savunmacısı seçilecek olmasının, maçların kritik anlarında kenarda olması durumuyla örtüşmediğini ileri sürdü.



Cousins, kritik playoff karşılaşmalarında sahada kalmakta zorlanan bir oyuncuyu sürekli onurlandırmanın ardındaki mantığı sorgulayarak, bu durumu kafa karıştırıcı olarak nitelendirdi:



"Dördüncü kez Yılın Savunmacısı ödülünü kazanacak bir oyuncu, maç sonlarında kenarda olamaz. Bu durumu asla mantıklı karşılayamam. Ben olayları 1'ler ve 0'lar üzerinden değerlendiririm. En iyi savunma takımının en iyi savunmacısıysanız, asla sahanın dışında olamazsınız.



Adapte olamayacağınız bir senaryo olmaması gerekir. Bu hiç mantıklı değil. Playofflarda sahada bile olamayan bu adamı nasıl ödüllendirip durabiliyoruz? Bu benim için akıl almaz bir şey."



Timberwolves başantrenörü Chris Finch, Rudy'nin kısa oyuncuları savunamaması ve üçlük çizgisi civarındaki bölgede ayaklaının yavaş kalması gibi nedenlerden dolayı, kendisini son çeyreklerde sık sık oyun dışı bırakıyor. Gobert ise geçmişte, takımı maç kazandığı sürece bunda problem yaşamadığını belirtmişti.





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