Cooper: "Wemby, Kareem ile aynı kategoride"

Los Angeles Lakers'ın eski oyuncusu Michael Coopers, San Antonio Spurs çaylağı Victor Wembanyama'yı efsane oyuncu Kareem Abdul-Jabbar ile aynı kategoride gördüğünü belirtti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Cooper: 'Wemby, Kareem ile aynı kategoride'
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08 Kasım 2023 16:13
Los Angeles Lakers'ın eski oyuncusu Michael Coopers, San Antonio Spurs çaylağı Victor Wembanyama'yı efsane oyuncu Kareem Abdul-Jabbar ile aynı kategoride gördüğünü belirtti.

'Showtime' Lakers'la beş kez NBA şampiyonluğuna ulaşmış olan Cooper, Wembanyama ile Kareem arasında karşılaştırmalar yaptı.

Cooper, Wembanyama'nın hücum tarafındaki olağanüstü becerisini, Abdul-Jabbar'ın karşılaştığı savunma baskılarına rağmen istikrarlı bir şekilde skor üretebilme becerisiyle kıyasladı:

"Benim savunamayacağım bir oyuncu olurdu. Kareem istediği an şutunu çıkarabiliyordu. Ama ikili ve üçlü sıkıştırma getirirseniz de her zaman boştaki oyuncuyu buluyordu. Wemby de benim için bu kategoride. Çocuğun şutu var ve o şutu kim bloklayabilir? Kimse."

Bu sezon maç başına 28,9 dakikada 19,4 sayı, 8,4 ribaund, 2,6 blok ve 1,7 asist gibi etkileyici ortalamalar yakalayan Wembanyama, beklentileri karşılama yolunda şimdiden emin adımlarla ilerliyor.

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