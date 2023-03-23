Çocuklar kaç yaşında oruç tutar? Oruç kaç yaşında farzdır?

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Çocuklar kaç yaşında oruç tutar? gibi bilgilerin yer aldığı haberimizdesiniz. Bu bilgileri uzmanların ve konuyla alakalı çocuklar kaç yaşında farz oruç tutar bilgilerini bulabileceğiniz haberimiz doğrudur. Konuyla ilgili pek çok rivayet olsa da konuyla ilgisi olan kişiler dinlenmelidir. Eğer çocuğunuz bütün uyarılarınıza rağmen oruç tutmak istiyorsa, onu şu şekilde ikna edebilirsiniz; herkesin bildiği ve uyguladığı çocuk orucu ile. Yani öğlene kadar oruç tutma. Böylece çocuğunuz hem gelecek için alıştırma yapmış olur hem de isteğini yerine getirmiş olur.Çocuklar sabi iken yani 10 yaşına geldiği zaman aynı namaz kılmaları hususunda olduğu gibi, onlara oruç tutmaları telkın edilir. Eğer gücü yetmeyecek kadar zayıf ise, çocuk oruç tut diye zorlanmaz. Ancak güc yetirecek kadar kuvvetli ise oruç tutması yönünde telkın edilir. Tamamını tutamasa da en azından aralarda tutarak çocuğun orucun keyfiyetine alışmasında faide vardır.Çocuklara küçük yaşta orucun sevabı ve fazileti anlatılarak orucu sevdirmeli ve gücü nisbetinde arada bir oruç tutmaya teşvik etmelidir. Çocuğu oruca alıştırmak oruca başlatmak ve onu icbar etmek Anne baba ve dedeninin, yetim ise vasisinin vazifesidir. Eğer bu vazifeyi çocuğun velilerinden hiçbiri yapmazsa hepsi günahkar olurlar.Eğer erkek kız çocuk baliğ (adet görmüş ise) olmuş ise, erkek çocukta ergen olmuş ise onlara oruç tutmak farz'dır. Kız çocukları genelde 10 ile 15 yaş arasında baliğ(adet)görerek ergen olur. Erkek çocuk ise, 12 ile 15 yaş arası baliğ olur. Eğer kız ve erkek çocuğu 15 yaşına geldiği halde, baliğ (ergen )olmamış ise, 15 yaşında İmamı Azama göre hükmen baliğ olur, ve oruç dahil bütün farz'lardan yükümlü olurlar.Oruç tutacak olan her çocuğun muhakkak sahurda proten ağırlıklı ve tok tutucuyiyecekler yemes gerekr. Herhang br sağlık problem olmayan çocukların kalkacağısahur çn susatıcı, ağır ve kızartma tarzı yyecekler hazırlanmamalıdır. Orucadayanmayı daha kolay halne getren tavsyeler szler ve çocuklarınız çn sıraladık:- Her besn grubundan ayrı ayrı yenlmel.- Hızlı değl yavaş, ve çok çğneyerek besnler yutulmalı- Ezana vakt varsa 1 adet meyve yenmel.- Bol mktarda sıvı alınmalı.Yolculuk, Ramazan ayında oruç tutmamak için ruhsat olarak kabul edilmiştir. Yolculuk esnasında tutulmayan oruçlar, daha sonra kaza edilir. Kur'an'da "Ey inananlar! Oruç sizden öncekilere farz kılındı gibi, Allah'a karşı gelmekten sakınasınız diye, size de sayılı günlerde farz kılındı. içinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler, bir düşkünü doyuracak kadar fidye verir. Kim gönülden iyilik yaparsa, o iyilik kendisinedir. Eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha iyidir." buyurulmaktadır. (Bakara, 2/183-184).Geceden oruç tutmaya niyetlenip de gündüz yolculuğa çıkmak zorunda olan kimse yolculukta zorluk çekerse, daha sonra kaza etmek üzere orucunu bozabilir. Ancak orucunu tamamlaması daha uygundur. Hz. Peygamber, Mekke'nin fethi için sefere çıktığında oruçlu iken, Kedid denilen yere varınca orucunu bozmuştur. (Buhari, "Savm", 34; Müslim, "S›yam", 15) Bu uygulama, sefere çıkınca orucun bozulabileceğini göstermektedir.Oruç tuttuğu zaman, hastalığının artmasından veya uzamasından endişe edilen kimse ile, hastalığı sebebiyle oruç tutmakta zorlanan kişilerin Ramazan ayında oruç tutmayıp, iyileştikten sonra bunlar› kaza etmelerine izin verilmiştir. Yukarıda zikredilen ayet buna işaret etmektedir. Uzman bir hekim tarafından oruç tutması halinde hasta olacağı bildirilen kimse de hasta hükmündedir.Oruç tutmaları kendilerine veya çocuklarına zarar vermesi halinde, hamile kadınlar oruçlarını tutmayabilirler. Emzikli kadınlar da, sütlerinin kesilmesi ve çocuklarının zarar görebileceği durumlarda oruç tutmayabilirler. Hz. Peygamber buna müsaade etmiştir (Nesai,"Sıyam", 50-51).Oruç tuttuğu takdirde sağlığına bir zarar gelmesinden korkan kimse, orucunu tutmayabilir. Bu durumda olanlar, izinli olduğu günler veya uygun zamanlarda tutamadıkları oruçları kaza ederler. Bir zorunluluk olarak, ağır işlerde çalışmak zorunda olan kişiler oruçlu olarak çalıştıkları takdirde sağlıkları risk altında kalacaksa, Ramazan ayında tutamadıkları oruçlarını uygun bir zamanda kaza ederler.Oruç tutamayacak kadar yaşlı olan kimseler, oruç yerine fidye verebilirler. Bakara sûresinin 184. ayetinde, bu şekilde olup da oruca güç yetiremeyenlerin, oruç tutmayıp fidye vermeleri gerektiği hükme bağlanmıştır. İyileşme umudu olmayan hastalar da aynı hükme tabidir.