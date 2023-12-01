Haber Tarihi: 01 Aralık 2023 17:18 - Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023 17:18

Çıtkırıldım nasıl yazılır? TDK'ya göre çıtkırıldım mı, çıt kırıldım mı?

Çıtkırıldım nasıl yazılır? TDK'ya göre çıtkırıldım mı, çıt kırıldım mı? "Çıtkırıldım" kelimesinin doğru yazılışı nedir, nasıl yazılır merak ediliyor. Türkçeyi doğru kullanmak sadece telaffuz sırasında değil yazım sırasında da yanlış yapmamayı gerektirir. Hatasız ve akıcı cümleler kurabilmek için sözcüklerin doğru yazımları bilinmeli ve bu şekilde kullanılmalıdır. Yanlış yazılan sözcüklerden biri de "Çıtkırıldım" kelimesidir. Peki, "Çıtkırıldım" nasıl yazılır? İşte "Çıtkırıldım" kelimesinin TDK'ya göre doğru ve yanlış yazımı nedir? İşte örnek cümleler

Çıtkırıldım nasıl yazılır? TDK'ya göre çıtkırıldım mı, çıt kırıldım mı?
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"Çıtkırıldım" kelimesinin doğru ve yanlış yazılışı en çok merak edilen konulardan birisi. TDK'nin güncel olan yazım kılavuzu kapsamına bakıldığında en aranan bu kelimelerden bir tanesi de "Çıtkırıldım" kelimesidir. "Çıtkırıldım" kelimesinin hem doğru yazılış şekli hem de anlamı sıklıkla merak edilir. İşte "Çıtkırıldım" nasıl yazılır sorusunun cevabı…
ÇITKIRILDIM NASIL YAZILIR?

 "Çıtkırıldım," Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "çıtkırıldım" şeklinde doğru bir şekilde yazılır. 

TDK'YA GÖRE "ÇITKIRILDIM" YAZILIŞI VE CÜMLE İÇİNDEKİ KULLANIMI

Çıtkırıldım kelimesinin doğru yazılışı:

Çıtkırıldım kelimesi, TDK'nin belirlediği doğru yazımıyla "Çıtkırıldım" şeklindedir. Başka yazımlar yanlış kabul edilmektedir. En sık yapılan hatalı kullanılışı ise "çıt kırıldım" şeklindedir.

ÇITKIRILDIM NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

 "Çıtkırıldım" kelimesi, genellikle narin ve kırılgan bir şeyin hafif bir çıtırtı veya kırılma sesiyle kırılmasını ifade eder. Bu kelime, ince, kırılgan veya hafif bir yapının, basit bir temas veya etkileşim sonucu kolayca kırılmasını anlatmak için kullanılır. Aynı zamanda bu kelime, şeylerin kırılabilecek derecede hassas veya nazik olduğunu vurgulamak için de kullanılabilir.


 
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