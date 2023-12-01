Çıtkırıldım nasıl yazılır? TDK'ya göre çıtkırıldım mı, çıt kırıldım mı?

" kelimesinin doğru ve yanlış yazılışı en çok merak edilen konulardan birisi.'nin güncel olan yazım kılavuzu kapsamına bakıldığında en aranan bu kelimelerden bir tanesi de "" kelimesidir. "" kelimesinin hem doğru yazılış şekli hem de anlamı sıklıkla merak edilir. İşte "" nasıl yazılır sorusunun cevabı…"Çıtkırıldım," Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "çıtkırıldım" şeklinde doğru bir şekilde yazılır.Çıtkırıldım kelimesi, TDK'nin belirlediği doğru yazımıyla "" şeklindedir. Başka yazımlar yanlış kabul edilmektedir. En sık yapılan hatalı kullanılışı ise "çıt kırıldım" şeklindedir."Çıtkırıldım" kelimesi, genellikle narin ve kırılgan bir şeyin hafif bir çıtırtı veya kırılma sesiyle kırılmasını ifade eder. Bu kelime, ince, kırılgan veya hafif bir yapının, basit bir temas veya etkileşim sonucu kolayca kırılmasını anlatmak için kullanılır. Aynı zamanda bu kelime, şeylerin kırılabilecek derecede hassas veya nazik olduğunu vurgulamak için de kullanılabilir.