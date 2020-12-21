Ciro Immobile, Napoli'nin fişini çekti

İtalya Serie A'nın 13. haftasındaki dev maçta Lazio, evinde Napoli'yi 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Ciro Immobile, Napoli'nin fişini çekti
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21 Aralık 2020 00:39
İtalya Serie A'nın 13. haftasında Lazio evinde Napoli ile karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'Lık skorla kazandı.

Lazio'ya galibiyeti getiren goller, 9. dakikada Ciro Immobile ile 56. dakikada Immobile'in asistinde Luis Alberto'dan geldi.

Lazio'nun yıldız golcüsü Ciro Immobile, oynadığı son 13 maçta 12 kez ağları sarstı. Vedat Muriqi, yedek kulübesinde başladığı mücadelenin 67. dakikasında Felipe Caicedo'nun yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından 2 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Lazio puanını 21 yaparken, Napoli 23 puanda kaldı.

Serie A'nın 14. haftasında Lazio deplasmanda Milan ile karşılaşacak, Napoli ise evinde Torino'yu konuk edecek.



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