Cimnastikte kadınlar artistik ve ritmik Türkiye şampiyonaları tamamlandı

Türkiye Cimnastik Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan kadınlar artistik ve ritmik Türkiye şampiyonaları, Antalya'da sona erdi.



İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonalarda, artistik branşında yıldız, genç ve büyüklerde 19 kulüpten 81 sporcu, ritmik branşında da yıldızlarda 34 kulüpten 134 sporcu kategorilerinde en yüksek puanı almak için performans sergiledi.



Sporcular, artistik branşında atlama masası, kız paraleli, denge ve yerde, ritmik branşında ise top ve kurdele aletlerinde mücadele etti.



Finallerle sona eren organizasyonda, dereceye girenler şöyle:



Takım:



1 - Antalya Spor Kulübü (Antalya)



2 - Şavkar C.S.K. (İzmir)



3 - Ankara Ritmik JSK (Ankara)



Genç-Büyük Yer Aleti:



1 - Derin Tanrıyaşükür (İBB Spor Kulübü)

2 - Bilge Tarhan (Bolu CSK)

3 - İrem Karabalık (Şavkar CSK)



Genç-Büyük Denge Aleti:



1 - Atiye Berra Karademir (Bolu CSK)

2 - Derin Tanrıyaşükür (İBB Spor Kulübü)

3 - İnci Kaleköylüoğlu (İBB Spor Kulübü)



Genç-Büyük Asimetrik Paralel:



1 - İlayda Şahin (Başarı Derya Öner GSK)

2 - İnci Kaleköylüoğlu (İBB Spor Kulübü)

3 - Zeynep Kurtuluş (Şavkar CSK)



Genç-Büyük Atlama Masası:



1 - Atiye Berra Karademir (Bolu CSK)

2 - Bilge Tarhan (Bolu CSK)

3 - Beren Bay (Başkent Akademi CSK)



Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.



