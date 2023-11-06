CHP Parti Meclis Üyeleri belli oldu mu? 2023 CHP yeni Parti Meclisi (PM) üyeleri sonuçları

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri tamamlandı.Seçimlerde bin 366 delegeden, bin 277'si, 60 kişiden oluşan PM ve 15 kişilik YDK üyelerinin seçimi için oy kullandı.Dün akşam saatlerinde başlayan oy verme işleminin ardından, bu sabah başlayan sayım işlemi de tamamlandı, ilk sonuçlar gelmeye başladı.Kadın ve gençlik kotasının uygulanmasının ardından, seçimi kazanan tam liste belli olacak.İlk sonuçlara göre; Gökhan Zeybek ve Özgür Karabat gibi İstanbul milletvekillerinin en çok oyu aldığı görüldü.Oğuz Kaan Salıcı'nın hazırladığı listeden bazı isimlerin, Özgür Özel'in listesini delip delmeyeceği de merak ediliyordu.İlk sonuçlara göre; Müslüm Sarı, Mehmet Tüm, Semra Dinçer, Orhan Sarıbal, Ali Haydar Hakverdi, Deniz Yavuzyılmaz, Koza Yardımcı, Aylin Nazlıaka, Saliha Barut'un, Özgür Özel'in hazırladığı "anahtar liste"yi deldiği görüldü.Özgür Özel'in "anahtar liste"sinde bulunan Sezgin Tanrıkulu ise 406 oy aldı.PM seçiminde "anahtar liste" sunan bir diğer isim olan Oğuz Kaan Salıcı ise 363 oy alarak listeye giremedi.Sonuçlara 3 gün itiraz hakkı bulunuyor, resmi sonuçlar, bu süreçteki itirazların değerlendirilmesinin ardından açıklanacak.Özel, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin belirlenmesi için dün oyunu kullandı.Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Özel, CHP'de bütün Türkiye'ye örnek olacak bir demokrasi şöleninin yaşandığını söyledi.Bu parti içi demokrasinin, bütün Türkiye'ye örnek olmasını dileyen Özel, "Bundan sonraki süreçte hem parti içi demokrasiyi artırmaya, hem de Türkiye'ye örnek olmaya devam edeceğiz. Bu demokrasi şölenine katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz. İyi ki CHP var, iyi ki Cumhuriyet var, iyi ki demokrasi var." ifadelerini kullandı.Özel, "Kemal Bey ile bir görüşmeniz oldu mu?" sorusuna, "Telefonla görüştük, önümüzdeki günlerde, mazbatadan sonra bir devir teslim törenini hep birlikte bütün Türkiye'nin gözü önünde, partimize yakışır bir şekilde yapacağız." yanıtını verdi."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın size yönelik açıklamalarına değerlendirmeniz olur mu?" sorusu üzerine Özel, "Erdoğan bundan sonra geçen her günün, kendisi açısından daha zor, bizim açımızdan daha moralli olacağını biliyor. Erdoğan'ın stresini, içindeki karabasanı anlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden endişe etmeye devam etsin." dedi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurmay ekibini belirlemek için 70 kişilik bir anahtar liste hazırladı. Özel'in listesinde milletvekilleri ve örgütün ağırlığı dikkat çekti.Özel'in 70 kişilik PM listesinde, Burhanettin Bulut, Ensar Aytekin, Özgür Ceylan, Sezgin Tanrıkulu, Ediz Ün, Hikmet Yalın Halıcı, Gökhan Zeybek, Özgür Karabat, Suat Özçağdaş, Deniz Yücel, Murat Bakan, Cumhur Uzun, Murat Çan, Ulaş Karasu, Gamze Taşçıer, İsmail Atakan Ünver ve Eylem Ertuğ Ertuğrul olmak üzere 17 milletvekili bulunuyor.Özel'in listesinde mevcut Merkez Yönetim Kurulu'ndan (MYK) ise Tahsin Tarhan yer buldu. Listede, Gazeteci Ali Haydar Fırat, eski Genel Başkan Yardımcılarından Erdal Aksünger, eski Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse ve CHP'nin ilk başörtülü Parti Meclisi üyesi Sevgi Kılıç da yer aldı.Anahtar listede, önceki PM'den Gökhan Zeybek, Pınar Uzun Okakın, Özgür Karabat, Sevgi Kılıç, Selin Sayek Böke, Tahsin Tarhan, Gamze Taşçıer, Ahmet Hakan Uyanık ve Sezgin Tanrıkulu olmak üzere 9 isim de bulunuyor.Gökhan ZeybekÖzgür KarabatBedirhan Berk DoğruOzan IşıkDeniz YücelGamze TaşçıerMurat BakanSuat ÖzçağdaşCem AydınBaki AydönerEnsar AytekinM. Gül Çiftçi BiniciSelin Sayek BökeCanan TaşerPınar Uzun OkakinMahir YükselErhan AdemBurhanettin BulutEcevit KeleşAli Abbas ErtürkHikmet ErbilginAli Haydar FıratBülent Nuri ÇavuşoğluHüseyin YaşarBerker EsenUlaş KarasuMüslim SarıDeniz YavuzyılmazZeliha Aksaz ŞahbazÖzgür CeylanHikmet Yalın HalıcıErbil AydınlıkSevgi KılıçYalçın GörgözOrhan SarıbalTurgay ÖzcanMelisa UğuraşMehmet TümAli Haydar HakverdiMehmet Necati YağcıSinem KırçiçekMustafa Sezgin Tanrıkuluİsmail Atakan ÜnverSemra DinçerNevaf BilekHüseyin Can GünerAhmet Hakan UyanıkBora TerziErtan AkbabaDursun BulutOğuz Kaan SalıcıŞengül YeşildalYankı BağcıoğluYalçın KaratepeVolkan DemirBaran Bozoğluİlhan UzgelGülşah Deniz AtalarFethi AçıkelGökçe GökçenAyça Akpek ŞenayEsin Fatma TemelHümeyra Akkuş Sandıklıİsmail Emre TelciEkincan AksoyÖzkan TiceAysem GülmezDeniz ÇakırSüleyman BülbülDeniz DemirözNurdan YücalTuran Taşkın ÖzerAli BaltaÖzgür SağlamRemzi Kazmaz* İsimler aldıkları oy sayısına göre sıralanmıştır.** Kadın ve gençlik kotası sonrası PM'deki 6 isim değişecek.