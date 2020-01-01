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Chappelle: "Kobe öldüğünde, bebekler gibi ağlamıştım"

Ünlü komedyen Dave Chappelle, son Netflix özel gösterisi "8:46" sırasında Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ı andı.

Haber; Sporx.com
Ünlü komedyen Dave Chappelle, son Netflix özel gösterisi "8:46" sırasında Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ı andı.

Chappelle, NBA ikonu hakkında konuşurken şaşırtıcı bir açıklama yaptı:

"Kobe Bryant'ı çok severdim. Grammy kazandığım gün ölmüştü. Bu yüzden Grammy törenine gelmemiştim, çünkü Kobe ölmüştü. Forma numaralarının ikisi de asılıydı, 8 ve 24. O da benim doğum günümdü. Bebekler gibi ağlamıştım."

Birçok kişi, Chappelle'in Grammy törenini neden kaçırdığını merak etmişti, ancak kimse Lakers efsanesinin ölümünün ona bu derecede dokunduğunu bilmiyordu.

Chappelle'nin Netflix özel gösterisi, ülkenin yıllar boyunca katlandığı saf ırkçılık ve polis vahşeti vakaları üzerinde dönüyor. Gösteri, hayatındaki bazı önemli anlarla örtüşen tarih ve zamanlarla korelasyon içinde ilerliyor.

Yeni özel gösterisi "8:46"nın adı, eski polis memuru Derek Chauvin'in George Floyd'un boynuna diz çöktüğü süreyi temsil ediyor. Chappelle, ırkçılığın kaynama noktası ve son birkaç hafta içinde ABD'nin tanık olduğu sivil huzursuzluğa neden olan şeylerden bahsederek, haksız yere ölen bazı Afroamerikalıların isimlerini verdi.

Pek çok komedyen siyasi hiciv ve sosyal yorumları stand-up rutine harmanlayamaz, ancak Chappelle modern günde de bu konuda oldukça iyidir.

46 yaşındaki Chappelle, tartışmalı ama keskin bir sosyal yorumcu olarak, "Amerikan toplumunu benzer şekilde etkilemiş" kişilere sunulan Mark Twain Ödülü'nü kazanmıştı.


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