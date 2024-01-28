Cengiz Ünder gollerini sürdürdü

Fenerbahçe'de sezon başında yaşadığı sakatlıklar sebebiyle forma giymekte zorlanan ancak son zamanlarda formunu arttıran Cengiz Ünder, Ankaragücü maçında da gollerine devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cengiz Ünder gollerini sürdürdü
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28 Ocak 2024 23:01
Fenerbahçe'nin milli kanat oyuncusu Cengiz Ünder, gollerine devam etti.

Sarı-lacivertlilere bu sezon katılan ve uzun süreli sakatlığı nedeniyle yeterince forma şansı bulamayan 26 yaşındaki oyuncu, sakatlığının ardından gollerle dönmüştü.

İstanbulspor'u deplasmanda 5-1 yendikleri müsabakada 4 gol atan ve daha sonra sadece 1 karşılaşmaya 11'de başlayabilen Cengiz, maçın 20. dakikasında beraberliği getiren golü kaydederken, 32. dakikada da takımını öne geçiren gole imza attı.

Cengiz, ligde 7. kez ilk 11'de oynarken, 7. golüne ulaştı.

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