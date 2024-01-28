Cengiz Ünder gollerini sürdürdü

Fenerbahçe'nin milli kanat oyuncusu Cengiz Ünder, gollerine devam etti.
Sarı-lacivertlilere bu sezon katılan ve uzun süreli sakatlığı nedeniyle yeterince forma şansı bulamayan 26 yaşındaki oyuncu, sakatlığının ardından gollerle dönmüştü.
İstanbulspor'u deplasmanda 5-1 yendikleri müsabakada 4 gol atan ve daha sonra sadece 1 karşılaşmaya 11'de başlayabilen Cengiz, maçın 20. dakikasında beraberliği getiren golü kaydederken, 32. dakikada da takımını öne geçiren gole imza attı.
Cengiz, ligde 7. kez ilk 11'de oynarken, 7. golüne ulaştı.
Sarı-lacivertlilere bu sezon katılan ve uzun süreli sakatlığı nedeniyle yeterince forma şansı bulamayan 26 yaşındaki oyuncu, sakatlığının ardından gollerle dönmüştü.
İstanbulspor'u deplasmanda 5-1 yendikleri müsabakada 4 gol atan ve daha sonra sadece 1 karşılaşmaya 11'de başlayabilen Cengiz, maçın 20. dakikasında beraberliği getiren golü kaydederken, 32. dakikada da takımını öne geçiren gole imza attı.
Cengiz, ligde 7. kez ilk 11'de oynarken, 7. golüne ulaştı.