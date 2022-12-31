Cengiz Kurtoğlu kaç yaşında, Cengiz Kurtoğlu hangi yıl doğdu

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Ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, 2023 yılbaşında ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in hazırlayıp sunduğu İbo Show'da hayranlarının karşısına çıkıyor. Programın sevenleri için Cengiz Kurtoğlu hakkındaki bilgileri bir araya getirdik. İşte Cengiz Kurtoğlu'nun biyografisi...Cengiz Kurtoğlu, 5 Mayıs 1959 tarihinde Arhavi, Artvin'de doğdu. 61 yaşındaki Türk müzisyen, piyanist ve şarkıcı Cengiz Kurtoğlu'nun Taverna müziği ve arabesk tarzında albümleri de vardır. Şarkılarında aşk acısı gibi bireysel konuları işler. Yorgun Yıllarım buna örnektir.Laz asıllı olan Cengiz Kurtoğlu, öğrenim hayatını Artvin'de tamamladı. Memleketinde bulunan çay fabrikasında memur olarak çalışmaya başlayan Kurtoğlu, daha sonra Arhavi'de "Ciha Dağı Efsanesi" isimli bir orkestra kurarak müziğe giriş yaptı. 20 yaşında yani 1979 yılında askerlik yapmak için Ankara'ya gitti, ilk çocuğu Orçun o sırada dünyaya geldi. Dönüşte bir süre Artvin'de kalan Kurtoğlu, 1982'de İstanbul'a gelerek ilk kaydını dönemin ünlü plakçılarından Şahin Özer'e gönderdi. 1984'te ilk albümü Sen Sözden Anlamaz Mısın çıktı. Unutulan, Gelin Etmişler, Gelin Olmuş Gidiyorsun, Okul Yılları, Resmini Öptüm de Yattım, Bizim Şarkımız, Küllenen Aşk, Kabul Edemem, Gece Olunca, Yıllarım, Liselim, Duvardaki Resim, Daha Yokluğunun İlk Akşamında gibi şarkılarıyla tanınır.Usta Çırak (Hakan Altun ile birlikte) (2018) (Çıkış Tarihi: 8 Haziran 2018)Saklı Düşler (2014) (Çıkış Tarihi: 3 Eylül 2014)Sessizce (2010) (Çıkış Tarihi: 8 Mart 2010)Erkan Ocaklı Türküleriyle (2008)Canın Sağolsun (2006) (Çıkış Tarihi: 18 Aralık 2005)Ayrılık Saati (2005) (Çıkış Tarihi: 25 Ocak 2005)Sensiz Olmuyor (2004) (Çıkış Tarihi: 12 Aralık 1993)# 18 Yorgun Yıllarım (2003) (Çıkış Tarihi: 4 Ocak 2003)Sindomax (2001)Yalancı Bahar (2001) (Çıkış Tarihi: 3 Ocak 2001)Sözlerim Sevenlere (2000) (Çıkış Tarihi:21 Eylül 2000)Hiç Aklıma Gelmemişti (2000) (Çıkış Tarihi: 1 Ocak 2000)Gözü Yaşlı Yaşanmıyor (1999) (Çıkış Tarihi: 1 Temmuz 1999)Unutulmayanlar 2 (1999) (Çıkış Tarihi: 23 Şubat 1999)Hain Geceler (1998) (Çıkış Tarihi: 30 Eylül 1998)Unutulmayanlar /Unutulan (1997) (Çıkış Tarihi: 23 Aralık 1996)