Ceferin: 'İsteyen play-off yapabilir'

Fransa Futbol Federasyonu, 20 Nisan'da ligleri tescilledi ve bununla beraber Ligue 1'de şampiyon PSG oldu.Almanya'nın geri döndüğü ve İspanya, İngiltere, İtalya gibi liglerin dönmeye hazırlandığı bu dönemde UEFA'dan gelen mektupla beraber Fransa için bir geri döüş ihtimali doğmuş olabilir.Gelecek sezonu 22-23 Ağustos tarihlerinde başlatmayı düşünen Fransa Futbol Federasyonu, halen 3 Ağustos tarihine kadar ligleri bitirme şansına sahip...UEFA'dan son olarak ülkelere giden mektupta; "" yazıldı.UEFA'dan gelen mektupla açıkça; ülkelerin federasyonlarının kendi kararlarını verebileceği belirtiliyor.Fransa'da tüm spor organizasyonları 13 Mart'ta askıya alındı ve 28 Nisan'da Fransa Başbakanı'nın açıklamasıyla tüm organizasyonlarının sezonları sona erdirildi.Avrupa'da yapılan tartışmalarda Fransa'nın ligleri bitirme kararının 'erken' olduğu düşünülüyor.UEFA'dan gelen mektupla beraber Fransa'da sezonun yeniden dönmesi söz konusu olabilir.UEFA'dan yazılan mektupta ayrıca, 2 Ağustos tarihinin de ligleri sona erdirmek için son gün olduğu belirtildi.